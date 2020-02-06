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Невероятная афера с машинами в Киеве: все подробности мошенничества

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 16:27
Невероятная афера с машинами в Киеве: все подробности мошенничества
Мошенничество с автомобилями (Коллаж РБК-Украина)

В полицию обратился мужчина, который обнаружил близнеца своего автомобиля

Мошенники в Украине регулярно придумывают новые способы одурачить граждан и получить материальную выгоду. Недавно в Киеве раскрыли аферу с автомобилями – мошенники подделывают документы угнанных машин и продолжают на них разъезжать.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции города Киева, к ним обратился мужчина, который на бульваре Дружбы народов обнаружил автомобиль Audi, полностью идентичный своему.

Машина была точно такой же модели, цвета и даже госномера иномарок полностью совпадали. Житель столицы сразу вызвал на место инцидента патрульных полицейских.

"На месте происшествия правоохранители пообщались с заявителем, а также опросили водителя подозрительной машины. Мужчина предоставил документы, однако при проверке полицейские заподозрили, что свидетельство о регистрации транспортного средства содержит признаки подделки. Также при осмотре транспорта правоохранители обнаружили, что на кузове отсутствуют номера агрегатов", - сообщили в полиции.

Владельцем машины-близнеца оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что Audi унаследовал от своего покойного отца и ему неизвестны обстоятельства покупки данного автомобиля.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Автомобиль и документы отправят на проверку. Санкция данной статья предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

В Киеве обнаружили автомобиль-двойник - все детали аферы

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