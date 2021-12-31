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Эти советы помогут быстро навести порядок на кухне перед праздником: делаем чисто и красиво

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Пятница 31 декабря 2021 17:02
Эти советы помогут быстро навести порядок на кухне перед праздником: делаем чисто и красиво Фото: Как быстро и легко навести порядок на кухне (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Праздничные приготовления способны превратить вашу кухню в настоящее место хаоса и беспорядка. Поддерживать кухню в чистоте стараются всегда и сделать это перед Новым годом можно быстро и легко.

Эксперты рассказали, какие способы сделают уборку вашей кухни быстрой и эффективной. Об этом пишет BHG.

Устраните неприятные запахи

Источник неприятного запаха на кухне прячется в засоренной кухонной раковине. Устранить такую неприятность очень просто – используйте кубики льда с лимоном и каменной солью. Бросьте их в канализацию и подождите пока растает лед.

Приведите в порядок свою посуду

Очистить посуду можно с помощью питьевой соды и перекиси водорода. Посыпьте кастрюли и противни содой, добавьте перекись, а затем снова насыпьте соду. Оставьте эту смесь на несколько часов, а потом просто смойте теплой водой.

Чистая духовка

Не оставляйте грязную духовку на ночь, очищайте ее сразу после использования. Для этого вам понадобится специальный раствор: в бутылку с распылителем налейте 1/3 стакана воды, 1/3 стакана белого уксуса и ½ стакана пищевой соды.

Взболтайте этот раствор, распылите по духовке и оставьте на 12 часов. После вам останется пройтись только влажной тряпкой и убрать всю грязь.

Для очистки духовки вам понадобится стиральный порошок. Разбавьте его водой в огромной емкости и положите туда решетки на 4 часа. Потом вытяните и промойте водой.

Чистим вытяжку

На вытяжке накапливается очень много жира, который смешивается с пылью и засыхает. Очистить такой состав довольно сложно.

На ткань или бумажное полотенце капните несколько капель масла и протрите вытяжку. Грязь быстро очистится без особых сил.

Чистим деревянную мебель

В бутылку с распылителем налейте 1 часть лимонного масла и 1 часть белого уксуса. Нанесите этот раствор на сухую ткань и протрите шкафы, двери, плинтусы. Это создать блеск и эффект лакировки.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые удивили ответом о том, как часто нужно убирать и мыть в доме.

А также мы рассказывали о том, как быстро навести порядок в квартире перед приходом гостей.

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