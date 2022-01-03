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Забилася раковина після свят? Ці способи допоможуть її очистити без допомоги сантехніка

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Понеділок 03 січня 2022 17:51
Забилася раковина після свят? Ці способи допоможуть її очистити без допомоги сантехніка Фото: Як швидко почистити засмічення в раковині без сантехніків (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Засмічення раковини та каналізації в період свят – звичайна справа. Така неприємна ситуація може статися в будь-якому будинку й особливо неприємно, коли це трапляється перед приходом гостей.

Чому засмічується каналізація в період свят і як впоратися з цією неприємністю без допомоги сантехніка, розповіли в УНІАН.

Чому відбувається засмічення

Їжа. При інтенсивній підготовці до свят частинки їжі потрапляють в коліно – вигнуту частину труби, яка знаходиться під умивальником. Там ці частинки осідають і накопичуються, а потім відбувається закупорка.

Прибрати таке засмічення нескладно - можна зняти частину труби та очистити вручну або використовувати спеціальні хімічні засоби, які розчинять залишки їжі.

Добре, якщо у вас на кухні стоїть спеціальний подрібнювач – він допомагає зібрати залишки їжі до потрапляння в коліно і викинути їх у відро для сміття.

Жир. Це жир не тільки рослинного походження, але і звичайна рослинна олія. Жир створює липкий осад, на який налипають залишки продуктів і створюється сміттєва пробка.

Холодна вода тільки погіршує ситуацію, так жир застигає і стає більш густим. Постарайтеся не зливати жир в раковину і використовуйте для цього спеціальний контейнер.

Мило. Крім основної своєї функції, мило може стати й причиною засмічення. З'єднання мила із залишками їжі створює вологу щільну масу, яка і стає засміченням. Тому не варто мити в кухонній раковині руки з милом.

Волосся. Причиною засмічення у ванній кімнаті стає волосся. Використовуйте спеціальну сіточку і часто її прочищайте.

Як почистити раковину

Існує три основних способи прочищення раковини та труб: хімічний, механічний і народний.

Хімічний спосіб. Використання спеціальних засобів, гелів, порошків і кислот. Вони продаються в будь-якому магазині з побутовою хімією й інструкція зазвичай написана на етикетці. Зазвичай засіб заливають в отвір на 30 хвилин, потім змивають гарячою водою.

Важливо! Чи не нахиляйтеся над раковиною в процесі висипання засобу і під час очищення. Не вдихайте пари, не заглядайте в раковину, якщо звідти доносяться дивні звуки – є ризик отруєння або хімічного опіку.

Механічний спосіб. Це спосіб видалення забруднення вручну. Можна використовувати вантуз: налийте в раковину гарячу воду і постарайтеся вантузом прогнати воду за принципом роботи помпи. Потрібно це робити максимально енергійно.

Якщо вантуз не допомагає, використовують спеціальний трос. На одному кінці знаходиться ручка, на другому – наконечник у формі піки. Ви занурюєте трос в раковину і штовхаєте до тих пір, поки не позбудетеся від сміття. Користуйтеся тросом акуратно, щоб нічого не пошкодити.

Народні способи. 3 ст. ложки на 1 склянку оцту – залийте розчин в раковину і почекайте 10-15 хвилин. Потім змийте гарячою водою.

3 ст. ложки порошку + 3 ст.ложки соди + 1 склянка оцту. Вилийте склад в раковину і почекайте 20-30 хвилин, потім злийте великою кількістю гарячої води.

100 г лимонної кислоти засипте в слив, залийте 250 мл окропу. Зачекайте 20 хвилин і злийте гарячою водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які способи допоможуть вам позбутися від похмілля.

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