Заберуть або відмовлять: у ПФУ зробили важливе уточнення по субсидіях

Житлова субсидія не призначається у разі, якщо:

Проте якщо людина оформила кредит оплатою частинами на меншу суму, наприклад 10 платежів на 10 000 гривень, субсидію призначать.

Субсидію можуть також не призначати якщо:

Як оформити субсидію

Для того, щоб отримати державну допомогу, потрібно подати ряд документів, які доведуть, що ви справді її потребуєте. Оформлення субсидії можна організувати двома шляхами: через місцевий ЦНАП або в додатку "Дія".

Щоб зробити це через застосунок, потрібно:

відкрити розділ "Послуги" та обрати опцію "Заява на субсидію"

дати відповіді на ряд запитань, які уточнюють ваше поточне становище та субсидію, яку ви бажаєте отримувати

заповнити інформацію про характеристику житлового приміщення або будинку

заповнити дані про доходи, наявність транспортного засобу, майна, валюти, аліментів, депозитів і нерухомості

завантажити копії необхідних документів

Якщо звертаєтеся до місцевого органу соцзахисту фізично, потрібно надати наступні документи:

заяву про призначення та надання житлової субсидії

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

За потреби можуть бути також додані інші документи, які необхідні для розгляду питання. Такий же порядок діє й для ВПО.