Заберуть або відмовлять: у ПФУ зробили важливе уточнення по субсидіях

Субсидія - це державні виплати, за допомогою яких можна покрити витрати на комунальні послуги. Проте отримувати їх можуть лише деякі категорії українців, а в деяких випадках субсидію можуть навіть забрати.
В яких випадках субсидію не призначать чи заберуть
Житлова субсидія не призначається у разі, якщо:
будь-хто зі складу домогосподарства протягом року перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму, яка перевищує 50 000 гривень
одноразово оплатив на цю суму будь-які роботи чи послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла)
Проте якщо людина оформила кредит оплатою частинами на меншу суму, наприклад 10 платежів на 10 000 гривень, субсидію призначать.
Що ще потрібно знати
Субсидію можуть також не призначати якщо:
загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир, 230 квадратних метрів - для приватних будинків
будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім'ї на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення, крім житлових приміщень у гуртожитках
будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім'ї на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку наявні кошти в сумі, які перевищують 100 000 гривень чи облігації внутрішньої державної позики на цю саму суму
будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім'ї має у власності є транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа)
у складі домогосподарства чи сім'ї є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в них відсутні доходи
громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу чи не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом
у разі простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень) на день звернення за призначенням житлової субсидії
у складі домогосподарства чи в складі сім'ї є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці
Як оформити субсидію
Для того, щоб отримати державну допомогу, потрібно подати ряд документів, які доведуть, що ви справді її потребуєте. Оформлення субсидії можна організувати двома шляхами: через місцевий ЦНАП або в додатку "Дія".
Щоб зробити це через застосунок, потрібно:
відкрити розділ "Послуги" та обрати опцію "Заява на субсидію"
дати відповіді на ряд запитань, які уточнюють ваше поточне становище та субсидію, яку ви бажаєте отримувати
заповнити інформацію про характеристику житлового приміщення або будинку
заповнити дані про доходи, наявність транспортного засобу, майна, валюти, аліментів, депозитів і нерухомості
завантажити копії необхідних документів
Якщо звертаєтеся до місцевого органу соцзахисту фізично, потрібно надати наступні документи:
заяву про призначення та надання житлової субсидії
декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії
За потреби можуть бути також доданіінші документи, які необхідні для розгляду питання. Такий же порядок діє й для ВПО.