Заберут или откажут: в ПФУ сделали важное уточнение по субсидиям

Субсидия - это государственные выплаты, с помощью которых можно покрыть расходы на коммунальные услуги. Тем не менее получать их могут лишь некоторые категории украинцев, а в некоторых случаях субсидию могут даже забрать.
кто-либо из состава домохозяйства в течение года перед месяцем обращения по назначению жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превышающую 50 000 гривен
единоразово оплатил на эту сумму любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья)
Однако если человек оформил кредит оплатой по частям на меньшую сумму, например 10 платежей на 10 000 гривен, субсидию назначат.
Что еще нужно знать
Субсидию могут также не назначать, если:
общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир, 230 квадратных метров - для частных домов
кто-либо из состава домохозяйства или член семьи на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения, кроме жилых помещений в общежитиях
кто-либо из состава домохозяйства или член семьи на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете имеющиеся средства в сумме, превышающие 100 000 гривен или облигации внутреннего государственного займа на эту же сумму
любой из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более одного транспортного средства, подлежащей государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)
в составе домохозяйства или семьи есть люди, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и у них отсутствуют доходы
гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом
в случае просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен) на день обращения за назначением жилищной субсидии
в составе домохозяйства или в составе семьи есть люди, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев
Как оформить субсидию
Для того чтобы получить государственную помощь, нужно подать ряд документов, которые докажут, что вы действительно в ней нуждаетесь. Оформление субсидии можно организовать двумя путями: через местный ЦОАУ или в приложении "Дія".
Чтобы сделать это через приложение, нужно:
открыть раздел "Услуги" и выбрать опцию "Заявление на субсидию"
ответить на ряд вопросов, уточняющих ваше текущее положение и субсидию, которую вы хотите получать
заполнить информацию о характеристике жилого помещения или дома
заполнить данные о доходах, наличии транспортного средства, имущества, валюты, алиментов, депозитов и недвижимости
загрузить копии необходимых документов
Если обращаетесь в местный орган соцзащиты физически, нужно предоставить следующие документы:
заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии
декларацию о доходах и расходах людей, обратившихся за назначением жилищной субсидии
При необходимости могут быть также добавленыдругие документы, необходимые для рассмотрения вопроса. Такой же порядок действует и для ВПЛ.