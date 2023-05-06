Заберіть їх звідти: топ-5 речей, які не можна зберігати під раковиною

Паперові рушники

Багато хто вважає, що простір під кухонною раковиною може бути чудовим місцем для зберігання паперових рушників, паперових пакетів або серветок.

Однак, у разі протікання труб вони можуть бути повністю пошкоджені водою.

Овочі

Простір під раковиною не є оптимальними для зберігання картоплі, моркви чи інших овочів. Їх краще тримати у темному, сухому та прохолодному місці.

Постільна білизна

Часто деякі жінки можуть зберігати постільну білизну у ванній. Однак, комплект краще тримати якомога далі від джерел вологи, щоб не з’явився запах вогкості.

Капсули для прання

Якщо у вас є маленькі діти, не залишайте гелеві капсули для прання або таблетки для посудомийної машини під кухонною раковиною. Багато хто кладе їх туди, тому що посудомийна або пральна машина розташована поруч.

Однак, важливо, що маленькі діти можуть відкрити кухонні шафки і знайти капсули. Найкраще місце - на верхній полиці в будь-якій шафці.

Декоративна косметика

Зберігати косметику під раковиною небезпечно. Вона може пошкодитись і користуватись нею вже не можна буде. Сухе прохолодне місце далеко від вологи та тепла - найкращий варіант.