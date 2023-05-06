Уберите их оттуда: топ-5 вещей, которые нельзя хранить под раковиной

Бумажные полотенца

Многие считают, что пространство под кухонной раковиной может быть отличным местом для хранения бумажных полотенец, бумажных пакетов или салфеток.

Однако при протекании труб они могут быть полностью повреждены водой.

Овощи

Пространство под раковиной не является оптимальным для хранения картофеля, моркови или других овощей. Их лучше держать в темном, сухом и прохладном месте.

Постельное белье

Часто некоторые женщины могут хранить постельное белье в ванной. Однако комплект лучше держать как можно дальше от источников влаги, чтобы не появился запах сырости.

Капсулы для стирки

Если у вас есть маленькие дети, не оставляйте гелевые стиральные капсулы или таблетки для посудомоечной машины под кухонной раковиной. Многие кладут их туда, потому что посудомоечная или стиральная машина расположена рядом.

Однако важно, что маленькие дети могут открыть кухонные шкафчики и найти капсулы. Лучшее место - на верхней полке в любом шкафчике.

Декоративная косметика

Хранить косметику под раковиной небезопасно. Она может повредиться и пользоваться ею уже нельзя будет. Сухое прохладное место вдали от влаги и тепла - лучший вариант.