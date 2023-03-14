Так роблять у готелях. Як зробити так, щоб у туалеті був постійно приємний запах
Туалет і ванна кімната іноді можуть містити неприємні запахи. Для того, щоб освіжити, наприклад, вбиральню, не потрібно купувати дорогі освіжувачі повітря.
У виданні Sante Plus розповіли про хитрість готелів для ароматизації туалету та ванної кімнати.
Як змусити пахнути туалет?
Якщо туалет знаходиться у вашій ванній кімнаті, цей неприємний запах може поширюватися по всьому приміщенню. В цьому випадку немає потреби витрачати всі свої гроші на освіжувачі повітря за завищеними цінами, щоб ароматизувати цю локацію. Завдяки цьому трюку ваші туалети будуть чистими та приємно пахнуть.
На щастя, є вам один трюк, який дозволить вам позбутися неприємних запахів, що виходять з туалету. Крім того, ви можете використовувати його, щоб очистити їх ретельно. Хитрість полягає в тому, щоб налити лимон та оцет у пляшку з розпилювачем, виконавши такі дії:
- Налийте півсклянки оцту та лимонного соку в розпилювач.
- Змішайте два інгредієнти, щоб одержати однорідний розчин.
- Потім розпорошіть цей розчин в унітаз.
- Залишіть діяти на чверть години, потім змийте унітаз та почистіть стінки унітазу.
- Завдяки цьому саморобному дезодоранту з лимона та оцту ваш туалет більше не буде неприємно пахнути.
- Лимон розповсюджує приємний аромат, а білий оцет поглинає неприємні запахи. Крім того, останній усуне вапняний наліт у туалетах, провівши ретельне очищення.
Як позбавитися запаху сечі в туалеті?
Позбутися неприємного запаху з туалету можна за допомогою харчової соди. Цей білий порошок, відомий своєю поглинаючою здатністю, може вас приємно здивувати!
Змішайте столову ложку харчової соди з лимонним соком, щоб вийшла паста. Потім нанесіть її на сидіння та кришку унітазу.
Дозвольте їй подіяти протягом кількох хвилин. Прополощіть, змиваючи унітаз, і ви побачите, що неприємні запахи стануть просто поганим спогадом.
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