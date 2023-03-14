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Так роблять у готелях. Як зробити так, щоб у туалеті був постійно приємний запах

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Вівторок 14 березня 2023 12:01
Так роблять у готелях. Як зробити так, щоб у туалеті був постійно приємний запах Фото: Як освіжити повітря у ванній кімнаті (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Туалет і ванна кімната іноді можуть містити неприємні запахи. Для того, щоб освіжити, наприклад, вбиральню, не потрібно купувати дорогі освіжувачі повітря.

У виданні Sante Plus розповіли про хитрість готелів для ароматизації туалету та ванної кімнати.

Як змусити пахнути туалет?

Якщо туалет знаходиться у вашій ванній кімнаті, цей неприємний запах може поширюватися по всьому приміщенню. В цьому випадку немає потреби витрачати всі свої гроші на освіжувачі повітря за завищеними цінами, щоб ароматизувати цю локацію. Завдяки цьому трюку ваші туалети будуть чистими та приємно пахнуть.

На щастя, є вам один трюк, який дозволить вам позбутися неприємних запахів, що виходять з туалету. Крім того, ви можете використовувати його, щоб очистити їх ретельно. Хитрість полягає в тому, щоб налити лимон та оцет у пляшку з розпилювачем, виконавши такі дії:

  • Налийте півсклянки оцту та лимонного соку в розпилювач.
  • Змішайте два інгредієнти, щоб одержати однорідний розчин.
  • Потім розпорошіть цей розчин в унітаз.
  • Залишіть діяти на чверть години, потім змийте унітаз та почистіть стінки унітазу.
  • Завдяки цьому саморобному дезодоранту з лимона та оцту ваш туалет більше не буде неприємно пахнути.
  • Лимон розповсюджує приємний аромат, а білий оцет поглинає неприємні запахи. Крім того, останній усуне вапняний наліт у туалетах, провівши ретельне очищення.

Як позбавитися запаху сечі в туалеті?

Позбутися неприємного запаху з туалету можна за допомогою харчової соди. Цей білий порошок, відомий своєю поглинаючою здатністю, може вас приємно здивувати!

Змішайте столову ложку харчової соди з лимонним соком, щоб вийшла паста. Потім нанесіть її на сидіння та кришку унітазу.

Дозвольте їй подіяти протягом кількох хвилин. Прополощіть, змиваючи унітаз, і ви побачите, що неприємні запахи стануть просто поганим спогадом.

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