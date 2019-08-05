Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter странный пост, который ввел его подписчиков в тупик. Дело в том, что Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями некогда популярной детской телепередачи телепузиками.

Все телепузики разного цвета и Маск разместил коллаж с королевой, которая одета в различные пальто, цвета которых очень напоминают цвета героев детской передачи.

Фотографию с телепузиками (Teletubbies) он подписал, как "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск назвал "Queen" и также добавил эмодзи пчелы. Нужно отметить, что вместе получается словосочетание queen bee, что переводится, как "пчеломатка".

Скриншот с Twitter

Пользователи сети были удивлены таким постом бизнесмена и прокомментировали это.

Илон, уже 4 часа утра, иди спать;

Нет, это уже слишком;

Илон, ты пьян?

Илон, с тобой все в порядке?

Спасибо Илон, очень круто;

И теперь тебя забанят в Великобритании;

Когда наркотики начинают действовать в 4 утра в Калифорнии.

Вы так добры, плюс ваше чувство юмора находится на другом уровне. Я вдохновлена.

Я думаю Илон Маск снова накурился.

Скриншоты с Twitter

Напомним, что у королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве. Королева владеет четырьмя элитными квартирами по адресу Обыденский переулок, 10.

Ранее сообщалось, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских.