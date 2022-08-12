"За что мой сын под пулями на "сво", за это?!" Красноречивое видео об обвале дома в российском Омске

В российском Омске произошло обрушение стены жилой пятиэтажки, которую местные власти упорно не желали признавать аварийной и судились с жильцами. Момент обвала попал на видео как раз, когда одна из женщин жаловалась на бездействие чиновников и сетовала - за что же тогда воюет в Украине ее сын?
Соответствующий ролик опубликовал журналист Денис Казанский в своем Facebook.
Примечательно, что в российских СМИ тоже разошлись кадры с разрушением стены подъезда омской хрущевки, только вот с отключенным звуком, и зрители наблюдали момент ЧП, но не слышали слов жительницы этого дома.
"Вот за что мой сын под пулями на "сво" (специальная военная операция, как в России называют свою войну против Украины, - Ред.)? Вот за это!? Что приедет, и жить негде будет?" - убивается женщина.
И вот в эту секунду кирпичная кладка здания принялась сползать, и тут же произошло мощное обрушение по всей высоте дома.
"Ой-ой-ой-ой!" - раздался возглас мужчины за кадром, вероятно оператора.
Видео: пока солдаты РФ из Омска обстрелами и бомбежками пытаются насадить "русский мир" в Украине, их собственные дома такой "мир" просто не выдерживают
Пользователи сети активно обсуждают показательный ролик из Омска, который красноречиво демонстрирует изнанку "русского мира" с его целью захватывать и разрушать чужое, напрочь игнорируя собственную разруху. Под постом - много саркастических комментов:
Пятиэтажка, в которой произошло обрушение, находится в омских Нефтяниках на улице 20 Партсъезда, 53. Этот проблемный дом "прославился" в городе из-за длительных судебных разбирательств о признании аварийности.
Как пишут местные СМИ, первый обвал стены произошел в апреле 2021-го. В ноябре через суд региональный фонд обязали провести капремонт до конца года. А уже в апреле 2022-го кладка дома снова рухнула кладка, а также в хрущевке прорвало трубы.
При этом признавать дом аварийным и ремонтировать дом не спешили. И за день до обрушения жильцы пятиэтажки выиграли тяжбу с городской администрацией, которая тянулась более полутора лет.
Фото: скриншот из паблика "Омск ВК - жизнь города"
12 августа после ЧП с места завала эвакуировали около 40 человек. Обошлось без пострадавших. Жильцы рассказали омским журналистам, как чиновники все это время отмахивались от требований ремонтировать здание, которое может рухнуть в любой момент. Но, как цитирует одна из россиянок представителя власти, получали такой ответ: "Можно жить. Вы не видели еще домов хуже".
Обрушение стены дома в Омске (фото: t.me/om1_ru)
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как в России военного без ног, принимавшего участие в полномасштабной интервенции в Украину, не пустили в маршрутку, и водитель с битой прогнал солдата на инвалидной коляске.
А также перед этим мы показывали на фото, как живут россияне в своих городах, выглядящих как разбомбленные Харьков и Мариуполь.