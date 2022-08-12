"За що мій син під кулями на "сво", за це?!" Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську

У російському Омську сталося обвалення стіни житлової п'ятиповерхівки, яку місцева влада вперто не бажала визнавати аварійною і судилася з мешканцями. Момент обвалу потрапив на відео якраз, коли одна з жінок скаржилася на бездіяльність чиновників і нарікала - за що ж тоді воює в Україні її син?
Відповідний ролик опублікував журналіст Денис Казанський у своєму Facebook.
Примітно, що в російських ЗМІ теж розійшлися кадри з руйнуванням стіни під'їзду омської хрущовки, тільки от з відключеним звуком, і глядачі спостерігали момент НП, але не чули слів мешканки цього будинку.
"Ось за що мій син під кулями на "сво" (спеціальна військова операція, як в Росії називають свою війну проти України, - Ред.)? Ось за це!? Що приїде, і жити ніде буде?" - побивається жінка.
І ось в цю секунду цегляна кладка будівлі почала сповзати, і тут же сталося потужне обвалення по всій висоті будинку.
"Ой-ой-ой-ой!" - пролунав вигук чоловіка за кадром, ймовірно оператора.
Відео: поки солдати РФ з Омська обстрілами і бомбардуваннями намагаються насадити "русский мир" в Україні, їх власні будинки такий "мир" просто не витримують
Користувачі мережі активно обговорюють показовий ролик з Омська, який красномовно демонструє виворіт "русского мира" з його метою захоплювати і руйнувати чуже, геть ігноруючи власну розруху. Під постом - багато саркастичних коментів:
П'ятиповерхівка, в якій сталося обвалення, знаходиться в омських Нєфтяніках на вулиці 20 Партз'їзду, 53. Цей проблемний будинок "прославився" в місті через тривалі судові розгляди про визнання аварійності.
Як пишуть місцеві ЗМІ, перший обвал стіни стався в квітні 2021-го. У листопаді через суд регіональний фонд зобов'язали провести капремонт до кінця року. А вже в квітні 2022-го кладка будинку знову звалилася кладка, а також в хрущовці прорвало труби.
При цьому визнавати будинок аварійним і ремонтувати будинок не поспішали. І за день до обвалення мешканці п'ятиповерхівки виграли тяжбу з міською адміністрацією, яка тягнулася понад півтора року.
Фото: скріншот з паблік "Омск ВК - жизнь города"
12 серпня після НП з місця завалу евакуювали близько 40 осіб. Обійшлося без постраждалих. Мешканці розповіли омським журналістам, як чиновники весь цей час відмахувалися від вимог ремонтувати будівлю, яка може впасти в будь-який момент. Але, як цитує одна з росіянок представника влади, отримували таку відповідь: "Можна жити. Ви не бачили ще будинків гірше".
Обвалення стіни будинку в Омську (фото: t.me/om1_ru)
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео, як в Росії військового без ніг, який брав участь у повномасштабній інтервенції в Україну, не пустили в маршрутку, і водій з битою прогнав солдата на інвалідному візку.
А також перед цим ми показували на фото, як живуть росіяни у своїх містах, виглядають як розбомблені Харків і Маріуполь.