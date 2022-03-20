Смотрите, как живут россияне в городах, выглядящих как разбомбленные Харьков и Мариуполь

Глядя на фотохроники крупных городов России (тех, что не Москва), можно понять всю суть и цель "русского мира". А она одна: сделать так, чтобы другим было так плохо, как им там, "за поребриком"

В нашем материале Styler - фото Воркуты, Норильска, Ростова-на-Дону - крупных городов, которые выглядят так, будто их бомбили...

Российский город Норильск после "ракетного удара"...

Хотя, погодите. Это просто Норильск, ни одного ракетного удара не было. Просто так выглядят российские глубинки.

Нищета и разруха. И это результат "эффективного" управления страной в течение последних 22 лет Путиным.

А это Воркута - крупный город с 50-тысячным населением

"Нет, это не разрушенный Харьков. Это город Воркута, великая и могучая рассея. Бедная, жалкая, но так гордится своим ядерным оружием и везде тыкает своим "русским миром", - подписаны кадры.

Фото: facebook.com

Еще фото с миллионника Ростова-на-Дону

"Путин, Мишустин, Володин и другие нелюди, в РФ проблем мало ли? Зачем вы лезете к украинцам? Как в России с медициной дела? С доходами учителей? Российские города выглядят как после бомбардировки при том, что никакое НАТО их не бомбило. Фото свежее, из Ростова-на-Дону", - подписан кадр.

Фото: facebook.com

Захватить, уничтожить материальные, нравственные ценности - вот единственная цель "великого" народа.

Бонус - история из жизни

Рассказ жителя Сумской области о жизни в Брянске еще во времена СССР, конца 70-х - начала 80-х годов. Тогда он, будучи молодым только что женатым парнем уехал жить и работать в российский город, был главным инженером на заводе.

Он рассказывает, что работать не хотел никто. А вот зарплату получать - то на него с вилами и лопатами бросались, требуя деньги.

Еще он обои поклеил в доме, то ходили смотреть, как на диковинку, потому что в тогда у них обоев никто не знал.

Конечно, такой жизни семья не выдержала и вынуждена была покинуть дом, хозяйство, работу, чтобы начать все заново на родине.