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"Путін - непоганий мужик". Ілон Маск знову приголомшив заявою

Четвер 14 грудня 2023 10:48
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"Путін - непоганий мужик". Ілон Маск знову приголомшив заявою Фото: Ілон Маск висловився про Путіна (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американський підприємець, мільярдер та власник компанії SpaceX та соціальної мережі Х (відомої раніше як Twitter) Ілон Маск знову оскандалився своїми заявами. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а Володимир Путін – "непоганий мужик".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію до соціальної мережі X, запис якої опублікували в соцмережах.

Новий скандал з Ілоном Маском

Під час прямої трансляції мільярдер заявив, що він знає, що росіяни роблять про нього мем, але йому це подобається, адже у них "особливе почуття гумору".

"Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім", - сказав Маск про росіян.

Мільярдер зазначив, що якщо заплющити очі на якості диктатора у Путіна, то він йому подобається.

"Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик", - сказав бізнесмен.

"Він любить свою країну та діє в її інтересах", - додав він.

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше, коли Ілон Маск шокує користувачів своїми заявами. Він постійно занурюється у скандали, які постійно обговорюють у мережі.

Раніше Ілон Маск розкрив свої антисемітські погляди.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського і "пробив чергове дно".

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Володимир Путін Илон Маск