З кожним днем руїн все більше. Як зараз виглядає знищена росіянами Авдіївка (фото)
Авдіївка розташована за 13 кілометрів від Донецька, вона стала ще однією жертвою російської армії. Містечко практично повністю знищене окупантами, які намагаються його захопити ще з 2014 року - спершу силами так званою ДНР, а з 2022 року - регулярними військами РФ.
Про те, як зараз виглядає Авдіївка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію військових фотографів Владислави та Костянтина Ліберових в Instagram.
Як зараз виглядає Авдіївка
"Колони розбитої ворожої техніки, суцільні руїни та не стихаючі звуки прильотів та працюючої артилерії: так сьогодні виглядає місто Авдіївка", - пишуть фотографи.
Вони зазначають, що майже щодня наші захисники відбивають ворожі штурми. Тактика росіян взяти місто великими колонами провалилась, тож зараз ворог намагається атакувати малими групами.
"Схожу картину ми бачили в Бахмуті: місто тупо закидують "мʼясом". Зараз до міста залишилась одна дорога, яка приблизно 1,5 км від ворога, тому, не дивлячись на сніг та ожеледицю, проносимось на високій швидкості. FPV-дронам байдуже на погодні умови, вони літають і вдень, і вночі, і в сніжну погоду", - додають Ліберови.
Ось так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)
На кадрах можна побачити, що від міста залишились лише руїни. Багатоповерхівки знищені, інфраструктура - розбита. При цьому фотографи зазначають, що з кожним днем руїн стає більше.
"Ми двічі терміново спускаємось у підвал: передають ракетну небезпеку та захід ворожої авіації. За декілька хвилин здалеку чуємо потужні вибухи, сьогодні бʼють не по нашому сектору, але в районі, де ми ховаємось, також жодної вцілілої будівлі", - пишуть Ліберови.
Також вони додають, що поля навколо міста настільки обстріляні, що нагадують решето.
"Щільність артилерійських обстрілів по піхоті важко і страшно уявити. Втрати ворога на цьому напрямку колосальні, але проблема в тому, що вони не рахують людей. Скільки б не полягло - для них не буде забагато, вони продовжать перемелювати свій особовий склад об оборону міста, сподіваючись, що остання в якийсь момент в решті решт здригнеться", - діляться фотографи.
Ось так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)
Раніше ми ділились новими кадрами зруйнованого Маріуполя, який вже понад півтора року під окупацією росіян.
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