Жогло з "Вар'ятів" розсекретив, як скинув 54 кг за пів року: фото до і після

Український комедійний актор і зірка шоу "Вар'яти" Володимир Жогло чесно зізнався, як йому вдалося схуднути на 54 кілограми менш ніж за пів року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю в проєкті "Розмова" з Сергієм Лиховодою.

Комік розповів, що через велику вагу в нього почалися проблеми зі здоров'ям.

"Причини схуднення. Якось в інтерв'ю мене запитували про моє здоров'я, і багато хто акцентував на тому: "Як таким можна ходити? Навіщо носити на собі стільки всього? Ти скоро в шкіру не влізеш". Багато хто писав і, я сподіваюся, щиро переживав. І такі проблеми зі здоров'ям існували. Їх набралася вже досить велика кількість", - зазначив Жогло.

Він підкреслив, що з цієї ситуації було два варіанти виходу.

"Один із них - дуже різко самостійно взятися за себе і піти шляхом абсолютної зміни свого способу життя, що в принципі дуже складно", - розповів Жогло.

Йдеться про режим, правильне харчування і спорт. Крім того, в актора діабет другого типу, через що йому необхідно дотримуватися спеціальної дієти.

Однак, враховуючи зайнятість коміка, він подумав, що дуже складно буде дотримуватися цих рекомендацій.

"Я поспілкувався з дружиною. Дружина наполягла на другому варіанті. Другий варіант, який запропонував мій лікар, це піти на певний вид операції, вони називаються баріатричні. І мені "забрали" трохи шлунка. 80% шлунка прибрали, залишилося 20%", - розповів Володимир Жогло.

Він також зазначив, що зробив операцію 1 грудня 2024 року. Перші два тижні комік їв тільки рідку їжу. Нині він їсть усе, однак у нього є обмеження.



Володимир Жогло схуд на 54 кг (колаж: РБК-Україна)

"І зараз я не можу за один раз вживати більш ніж 150 грамів їжі. Я їм все, просто в дуже маленьких порціях", - підкреслив він.

На запитання журналіста, чи відчуває Жолго постійно голод, він відповів, що ні.

"Мені вистачає. Я наїдаюся", - наголосив він.

Володимир зазначив, що операція дуже дорога, однак у нього вже були серйозні проблеми зі здоров'ям. І якби він її не зробив, міг проявитися тромбоз або ішемічна хвороба серця.

"У мене вже була ситуація зі здоров'ям, коли лікар мені сказав: "Я не знаю, скільки ще в такому режимі ти зможеш жити далі. Я не можу дати тобі якісь гарантії, це пів року, це п'ять років чи десять. Може, через два тижні ти вже будеш інсулінозалежний. Може, у тебе через пів року проявиться тромбоз. Може, через два місяці в тебе буде ішемічна хвороба серця", - зазначив Жогло.

Хто такий Володимир Жогло

Жогло народився 1988 року в Рівненській області.

У 2009 році брав участь у гумористичному проєкті "Чорний Гуцул". Колектив виступав на відкритті великого розважального комплексу в Чернівцях, де Сергій Притула був ведучим заходу. Тоді-то Володимир Жогло і познайомився з ним.

У 2010 році комік долучився до проєкту "Вар'яти". Він був задіяний і в зйомках телеверсії проєкту, що виходила на "Новому каналі" починаючи з 2016 року.

У 2020 році одружився зі своєю коханою Іриною, яка молодша за нього на 8 років. У них народився син Остап. На жаль, у хлопчика діагностували аутизм.