"За нею стоїть черга": в якому стані собака Ельза, яка лежала на руїнах будинку

Де зараз собака

Зараз Ельза перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці у Львові.

Світлину, де собака лежить на руїнах, в мережі побачили львівські волонтерки Юлія Радлінська і Орися Терлецька. Після побаченого вони вирішила терміново забрати тварину.

"Те, що там ми побачили, це дуже важко взагалі описати, тому що ти йдеш по уламках цілого чийогось світу. Я дивуюся, як ці собаки взагалі вижили, оскільки там взагалі нічого не залишились, там будинку не залишилось, там все зруйновано", - каже волонтерка Орися Терлецька.

Волонтер та собака Ельза (suspilne.media)

Зараз Ельза перебуває у ветеринарній клініці. Велонтер каже, що собака пережила великий стрес, який вплинув на її самопочуття.

"Вона дуже боїться. Хоча це собака, яка дуже орієнтована на людину, вона постійно хоче, щоб її гладили", - каже волонтерка.

Собака Ельза (suspilne.media)

У якому стані зараз тварина

Тварина отримала травму лапи та ока, а ще має рану на шиї.

Ветеринар Назар Кашляк розповів, що стан тварини задовільний. Однак, на лівій тазовій кінцівці є рвана рана, можливо, якісь уламки будівлі зачепили.

"Також вона була вся в пилу, внаслідок того в неї є незначний кон’юнктивіт на правому оці, а на лівому оці є травма рогівки. Також є припухлості в ділянці шиї. Тут їй вп’явся ошийник, на якому вона була. Ознак контузії немає", - каже ветеринар.

У ветклініці Ельзі дають знеболювальні, протибактеріальні ліки, обробляють рани. Коли собака одужає, волонтери хочуть знайти їй нову родину.

"Я думаю, ми знайдемо їй найкращу сім'ю, вона опиниться в хороших руках. Її фотографія облетіла весь інтернет і простори світового інтернету і різні тік-токи знімають з нею, тому, звичайно, що за нею стоїть черга", - додає Орися Терлецька.