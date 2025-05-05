З'їжте це перед сном, щоб позбутися неприємного запаху з рота вранці

Неприємний запах із рота вранці - проблема, знайома багатьом. Але виявляється, що позбутися його можна не лише за допомогою зубної щітки, а й завдяки одному простому продукту, який варто з’їсти перед сном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що допоможе позбутися неприємного запаху

Експерт зі сну Аділь Уль-Хак розповів, що перекус петрушкою перед сном може запобігти небажаному галітозу (неприємного запаху з рота) після пробудження.

Хоча чищення зубів щіткою та зубною ниткою є важливими, але те, що ви їсте перед сном, теж відіграє велику роль.

"Ніхто не хоче прокидатися з неприємним запахом з рота, і хоча ополіскувач для рота є швидким засобом. Однак, з’їсти невелику жменю петрушки безпосередньо перед сном може теж допомогти", - додав експерт.

Як петрушка бореться з ранковим подихом

Петрушка містить хлорофіл - природну сполуку з м’якими дезодоруючими властивостями. Вона допомагає боротися з бактеріями, які ростуть у роті протягом ночі та викликають ці неприємні запахи.

Вона також багата на антиоксиданти та підтримує травну систему.

Неприємний запах з рота часто починається в кишечнику, а потім посилюється в роті, і, на відміну від ополіскувача, використання петрушки не пересушує рот, що може призвести до подальших неприємних запахів.

Як використовувати

Все що потрібно зробити, це пожувати гілочку петрушки протягом 30 секунд після чищення зубів, це може допомогти освіжити ротову порожнину та зменшити кількість бактерій, які можуть спричиняти ранковий запах.

Якщо вам не подобається смак петрушки окремо, ви можете додати її до невеликого салату, тільки переконайтеся, що вона сира та свіжа.

Уникайте цих продуктів перед сном

Солодощі, страви з високим вмістом часнику та навіть келих вина, який ви любите випити перед сном, завдадуть більше шкоди, ніж ви думаєте.