Не з'їсте зайвого: Аніта Луценко поділилась технікою, яка допоможе швидко зняти стрес

Війна в Україні викликає паніку, тривогу і страх. Під час стресу люди дуже хочуть їсти, що "зняти" з себе цей стан. Однак, є спосіб, який допоможе це зробити без їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зіркового тренера Аніти Луценко.
За словами експерта, хотіти їсти при стресі - це нормально. Так людина намагається зняти з себе стрес, бо знає що це спрацює.
Починаючи їсти, ви переключаєте нервову систему на розслаблення і спокій. Однак, зробити це можна і без їжі.
В момент емоційного напруження і втрати контролю виконайте техніку "лимон":
В стресових ситуаціях потрібно прибрати з очей вазу з цукерками і печивом, шоколадки та інші смаколики. Сховайте їх в більш недоступні місця, наприклад у високу шафу, куди потрібно залазити на стілець.
Можна знайти альтернативу заїданню під час стресу. Сюди можна віднести:
Також дієвий спосіб обдурити свій організм - це пити багато простої води. Наповнюючи нею шлунок, мозок отримує інформацію про те, що організм отримав звичну порцію їжі. Так буде простіше боротись із нав’язливим бажанням що не будь з'їсти.
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