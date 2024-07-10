Не з'їсте зайвого: Аніта Луценко поділилась технікою, яка допоможе швидко зняти стрес

Спосіб з лимоном

За словами експерта, хотіти їсти при стресі - це нормально. Так людина намагається зняти з себе стрес, бо знає що це спрацює.

Починаючи їсти, ви переключаєте нервову систему на розслаблення і спокій. Однак, зробити це можна і без їжі.

В момент емоційного напруження і втрати контролю виконайте техніку "лимон":

сядьте зручно, покладіть руки на коліна долонями вгору і закрийте очі

тепер уявіть, що у вашій правій руці лежить лимон

почніть повільно його стискати, уявляючи, як вичавлюється весь сік

як тільки лимон буде вичавлений, розслабте руку

тепер повторіть те саме з лівою рукою

В стресових ситуаціях потрібно прибрати з очей вазу з цукерками і печивом, шоколадки та інші смаколики. Сховайте їх в більш недоступні місця, наприклад у високу шафу, куди потрібно залазити на стілець.

Знайдіть альтернативу

Можна знайти альтернативу заїданню під час стресу. Сюди можна віднести:

фізичні вправи - допоможуть отримати цілий спектр корисних гормонів, які однозначно приведе організм в тонус

творчість та музика - відволіктись від нав’язливого бажання з’їсти чогось зайвого, можна за допомогою малювання, танців, прослуховування улюблених пісень

більше спілкуйтеся з оточуючими та проводьте час з друзями (це також допоможе відволіктись)

медитація та йога також можуть допомогти взяти під контроль емоції та стабілізувати психічні процеси в мозку

Також дієвий спосіб обдурити свій організм - це пити багато простої води. Наповнюючи нею шлунок, мозок отримує інформацію про те, що організм отримав звичну порцію їжі. Так буде простіше боротись із нав’язливим бажанням що не будь з'їсти.