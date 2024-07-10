Не съедите лишнего: Анита Луценко поделилась техникой, которая поможет быстро снять стресс

Война в Украине вызывает панику, тревогу и ужас. Во время стресса люди очень хотят есть, что "снять" с себя это состояние. Однако есть способ, который поможет это сделать без еды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звездного тренера Аниты Луценко.
По словам эксперта, хотеть есть при стрессе - это нормально. Так человек пытается снять с себя стресс, потому что знает, что это сработает.
Начиная есть, вы переключаете нервную систему на расслабление и покой. Однако сделать это можно и без еды.
В момент эмоционального напряжения и потери контроля выполните технику "лимон":
В стрессовых ситуациях нужно убрать из глаз вазу с конфетами и печеньем, шоколадки и другие вкусности. Спрячьте их в более недоступные места, например в высокий шкаф, куда нужно залезать на стул.
Можно найти альтернативу заеданию во время стресса. Сюда можно отнести:
Также действенный способ обмануть свой организм - это пить много простой воды. Наполняя ею желудок, мозг получает информацию о том, что организм получил обычную порцию пищи. Так будет проще бороться с навязчивым желанием, что ни будь съесть.
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