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Не съедите лишнего: Анита Луценко поделилась техникой, которая поможет быстро снять стресс

Как снять стресс без еды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Война в Украине вызывает панику, тревогу и ужас. Во время стресса люди очень хотят есть, что "снять" с себя это состояние. Однако есть способ, который поможет это сделать без еды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звездного тренера Аниты Луценко.

Способ с лимоном

По словам эксперта, хотеть есть при стрессе - это нормально. Так человек пытается снять с себя стресс, потому что знает, что это сработает.

Начиная есть, вы переключаете нервную систему на расслабление и покой. Однако сделать это можно и без еды.

В момент эмоционального напряжения и потери контроля выполните технику "лимон":

  • сядьте удобно, положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза
  • теперь представьте, что в вашей правой руке лежит лимон
  • начните медленно его сжимать, воображая, как выжимается весь сок
  • как только лимон будет выжат, расслабьте руку
  • теперь повторите то же с левой рукой

В стрессовых ситуациях нужно убрать из глаз вазу с конфетами и печеньем, шоколадки и другие вкусности. Спрячьте их в более недоступные места, например в высокий шкаф, куда нужно залезать на стул.

Найдите альтернативу

Можно найти альтернативу заеданию во время стресса. Сюда можно отнести:

  • физические упражнения - помогут получить целый спектр полезных гормонов, которые однозначно приведет организм в тонус
  • творчество и музыка - отвлечься от навязчивого желания съесть чего-то лишнего, можно с помощью рисования, танцев, прослушивания любимых песен
  • больше общайтесь с окружающими и проводите время с друзьями (это также поможет отвлечься)
  • медитация и йога могут помочь взять под контроль эмоции и стабилизировать психические процессы в мозге.

Также действенный способ обмануть свой организм - это пить много простой воды. Наполняя ею желудок, мозг получает информацию о том, что организм получил обычную порцию пищи. Так будет проще бороться с навязчивым желанием, что ни будь съесть.

Ранее мы сообщали, какие продукты категорически нельзя есть на голодный желудок.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса.

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Анита ЛуценкострахЗдоровая еда