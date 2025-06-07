З'являються прищі на спині? Ці способи допоможуть позбутися їх назавжди

Причини появи висипів

Дерматолог Тетяна Гочі назвала причини, які можуть провокувати появу прищів на спині. Серед них:

застосування бальзамів, масок, кремів для волосся - "косметичне акне"

використання сонцезахисних засобів, а також засобів догляду для тіла на основі олій в період активного сонця (інсоляції)

носіння тісного та стягуючого одягу

відвідування басейнів, джакузі та гарячих джерел, що підігріваються, може спровокувати - "фолікуліт гарячих ванн"

прийом деяких лікарських препаратів, і БАДів, і навіть вітамінів (В12 наприклад) провокує - "медикаментозне акне"

регулярне безконтрольне застосування антибактеріальних препаратів (антибіотиків) викликає "грамнегативний фолікуліт"

Як їх позбутися

Спеціальні засоби

Експерт розповіла, що у деяких випадках висипання проходять самостійно через якийсь час.

Також в певних ситуаціях можна застосовувати спрей з пірітіоном цинку, гель для душу, спреї з кислотами, а інколи - шампунь та гель для душу з кетоконазолом.

Зміни в харчуванні

Слід переглянути свій раціон та обмежити солодке, молочне, смажене та фастфуд. Тоді як вживати більше овочів, води та омега-3 (лосось, лляне насіння).

Категорично не можна видавлювати прищі, адже це може призвести до інфекції або рубців. Спостерігайте за характером висипу: колір, форма, свербіж, температура.

Зміна побутових звичок

Обирайте одяг лише натуральних тканин. Не носіть довго спітнілий одяг після тренування.

Міняйте постільну білизну щотижня. Мийте волосся окремо, щоб кондиціонер не потрапляв на спину

Зверніться до дерматолога, якщо висип не проходить кілька днів або погіршується.