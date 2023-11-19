"З'являється тільки у 7-річному віці". Етнограф розповіла, як в давнину українці уявляли душу

Як народжується душа

"Українці вірили, що спочатку душа дитини перебуває у тілі матері. Лише з першим порухом дитини в утробі матері душа переміщається у маля. За іншими уявленнями, дитина отримує душу в момент зачаття або одразу після народження. Також існувало уявлення, що дитина отримує душу в 7-річному віці", - розповідає етнограф.

За словами Кривенко, наші предки вірили також, що як тільки хтось народжується Бог на небі запалює його свічку - нову зорю.

"Звідси й вислів: скільки душ живе на землі, стільки свічок (зірок) горить на небі", - каже дослідниця.

Де живе душа

Не було одностайної думки щодо місця перебування душі в тілі. Вважалося, що вона може бути у:

голові

ямці під шиєю

крові

грудях

животі

печінці

горлі

зіниці

під правою пахвою

Українці в давнину уявляли душу у вигляді дитини з крилами (фото: GettyImages)

Як виглядає душа

"Щодо того, як виглядає душа, погляди також розходилися", - зазначає етнограф.

Її уявляли так:

копією людини, якій вона належить

маленькою особою з прозорим тілом

дитиною з крилами

невидимою сутністю, повітрям, диханням

"Душа нібито може змінювати подобу - з'являтися як тінь, пара, бджола, пташка, ягня, муха. За уявленнями українців, душа пов'язана з людиною. Воно харчується, але не стравами, а парою з них. Душа росте з людиною, відчуває холод і спеку, біль і радість, тішиться і страждає", - пояснює Кривенко.

За народними віруваннями, душа може покидати тіло людини під час сну.

"Якщо людині сниться, що вона перебуває десь далеко, то її душа мандрує, поки тіло спить. У відьом душа покидає тіло уві сні і йде чинити різну шкоду. Якщо тіло перевернути головою туди, де були ноги, душа не зможе повернутися до тіла відьми. Тож вона не прокинеться, аж поки не повернути тіло у попереднє положення", - говорить етнограф.

Що стається із душею в момент смерті

"За уявленнями українців, коли людина помирає, душа покидає тіло. Вона вилітає крізь тім'я, яке в момент смерті відкривається. Якби хтось в цей момент тримав руки на тімені, то відчув би, як душа йде. Після цього кості на тімені замикаються знов", - розповідає Кривенко.

Душа також може виходити ротом, або у вигляді пари чи мухи.

"У народі вірили, що у момент смерті на небі гасне зірка людини, чия душа припинила земний шлях", - каже дослідниця.

Також предки вірили, що деякі люди мають дві душі - крім своєї, у них ще й нечиста душа.

"Це відьми, упирі. Їх ще називають дводушниками. Коли така людина помирає, її власна душа покидає тіло, а нечиста продовжує жити у тілі покійника", - говорить Кривенко.