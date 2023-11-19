UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"З'являється тільки у 7-річному віці". Етнограф розповіла, як в давнину українці уявляли душу

Як в давнину українці уявляли душу (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Наші предки уявляли душу по-різному. Вони вірили, що вона може жити в голові, або в серці і навіть в шиї. А ще вона могла покидати тіло не лише після смерті, а й уві сні. В народних уявленнях деякі люди мали дві душі, проте від цього вони не були добрішими.

Про те, як в давнину українці уявляли душу, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію етнографа Анастасії Кривенко в Instagram.

Як народжується душа

"Українці вірили, що спочатку душа дитини перебуває у тілі матері. Лише з першим порухом дитини в утробі матері душа переміщається у маля. За іншими уявленнями, дитина отримує душу в момент зачаття або одразу після народження. Також існувало уявлення, що дитина отримує душу в 7-річному віці", - розповідає етнограф.

За словами Кривенко, наші предки вірили також, що як тільки хтось народжується Бог на небі запалює його свічку - нову зорю.

"Звідси й вислів: скільки душ живе на землі, стільки свічок (зірок) горить на небі", - каже дослідниця.

Де живе душа

Не було одностайної думки щодо місця перебування душі в тілі. Вважалося, що вона може бути у:

  • голові
  • ямці під шиєю
  • крові
  • грудях
  • животі
  • печінці
  • горлі
  • зіниці
  • під правою пахвою

Українці в давнину уявляли душу у вигляді дитини з крилами (фото: GettyImages)

Як виглядає душа

"Щодо того, як виглядає душа, погляди також розходилися", - зазначає етнограф.

Її уявляли так:

  • копією людини, якій вона належить
  • маленькою особою з прозорим тілом
  • дитиною з крилами
  • невидимою сутністю, повітрям, диханням

"Душа нібито може змінювати подобу - з'являтися як тінь, пара, бджола, пташка, ягня, муха. За уявленнями українців, душа пов'язана з людиною. Воно харчується, але не стравами, а парою з них. Душа росте з людиною, відчуває холод і спеку, біль і радість, тішиться і страждає", - пояснює Кривенко.

За народними віруваннями, душа може покидати тіло людини під час сну.

"Якщо людині сниться, що вона перебуває десь далеко, то її душа мандрує, поки тіло спить. У відьом душа покидає тіло уві сні і йде чинити різну шкоду. Якщо тіло перевернути головою туди, де були ноги, душа не зможе повернутися до тіла відьми. Тож вона не прокинеться, аж поки не повернути тіло у попереднє положення", - говорить етнограф.

Що стається із душею в момент смерті

"За уявленнями українців, коли людина помирає, душа покидає тіло. Вона вилітає крізь тім'я, яке в момент смерті відкривається. Якби хтось в цей момент тримав руки на тімені, то відчув би, як душа йде. Після цього кості на тімені замикаються знов", - розповідає Кривенко.

Душа також може виходити ротом, або у вигляді пари чи мухи.

"У народі вірили, що у момент смерті на небі гасне зірка людини, чия душа припинила земний шлях", - каже дослідниця.

Також предки вірили, що деякі люди мають дві душі - крім своєї, у них ще й нечиста душа.

"Це відьми, упирі. Їх ще називають дводушниками. Коли така людина помирає, її власна душа покидає тіло, а нечиста продовжує жити у тілі покійника", - говорить Кривенко. 

 

Раніше ми писали про те, яким був Хелловін по-українськи.

Читайте також про те, якими надприродними істотами українці здавна лякали дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
традиціїЦікаві факти