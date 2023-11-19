"Появляется только в 7-летнем возрасте". Этнограф рассказала, как в древности украинцы представляли душу

Как рождается душа

"Украинцы верили, что сначала душа ребенка находится в теле матери. Только с первым движением ребенка в утробе матери душа перемещается у малыша. По другим представлениям, ребенок получает душу в момент зачатия или сразу после рождения. Также существовало представление, что ребенок получает душу в 7-летнем возрасте", - рассказывает этнограф.

По словам Кривенко, наши предки верили также, что как только кто-то рождается, Бог на небе зажигает его свечу - новую звезду.

"Отсюда и изречение: сколько душ живет на земле, столько свечей (звезд) горит на небе", - говорит исследовательница.

Где живет душа

Не было единого мнения относительно места обитания души в теле. Считалось, что оно может быть в:

голове

ямке под шеей

крови

груди

животе

печени

горле

зрачке

под правой подмышкой

Украинцы в древности представляли душу в виде ребенка с крыльями (фото: GettyImages)

Как выглядит душа

"По поводу того, как выглядит душа, взгляды также расходились", - отмечает этнограф.

Ее представляли так:

копией человека, которому он принадлежит

маленьким существом с прозрачным телом

ребенком с крыльями

невидимой сущностью, воздухом, дыханием

"Душа якобы может менять подобие - появляться как тень, пара, пчела, птичка, ягненок, муха. По представлениям украинцев, душа связана с человеком. Оно питается, но не блюдами, а парой из них. Душа растет с человеком, чувствует холод и жару, боль и радость, радуется и страдает", - объясняет Кривенко.

По народным верованиям, душа может покидать тело человека во время сна.

"Если человеку снится, что он находится где-то далеко, то его душа путешествует, пока тело спит. В ведьм душа покидает тело во сне и идет делать разный вред. Если тело перевернуть головой туда, где были ноги, душа не сможет вернуться к телу ведьмы. Поэтому она не проснется, пока не вернуть тело в прежнее положение", - говорит этнограф.

Что происходит с душой в момент смерти

"По представлениям украинцев, когда человек умирает, душа покидает тело. Она вылетает сквозь темя, которое в момент смерти открывается. Если бы кто-то в этот момент держал руки на темени, то почувствовал бы, как душа идет. После этого кости на темени закрываются снова", - рассказывает Кривенко.

Душа также может выходить ртом или в виде пара или мухи.

"В народе верили, что в момент смерти на небе гаснет звезда человека, чья душа прекратила земной путь", - говорит исследовательница.

Также предки верили, что некоторые люди имеют две души - кроме своей, у них еще и нечистая душа.

"Это ведьмы, упыри. Их еще называют двоедушниками. Когда такой человек умирает, его собственная душа покидает тело, а нечистая продолжает жить в теле покойника", - говорит Кривенко.