"Появляется только в 7-летнем возрасте". Этнограф рассказала, как в древности украинцы представляли душу

Наши предки воображали душу по-разному. Они верили, что она может жить в голове или в сердце и даже в шее. А еще она могла покидать тело не только после смерти, но и во сне. В народных представлениях некоторые люди имели две души, однако от этого они не были добрее.
О том, как в древности украинцы представляли душу, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию этнографа Анастасии Кривенко в Instagram.
"Украинцы верили, что сначала душа ребенка находится в теле матери. Только с первым движением ребенка в утробе матери душа перемещается у малыша. По другим представлениям, ребенок получает душу в момент зачатия или сразу после рождения. Также существовало представление, что ребенок получает душу в 7-летнем возрасте", - рассказывает этнограф.
По словам Кривенко, наши предки верили также, что как только кто-то рождается, Бог на небе зажигает его свечу - новую звезду.
"Отсюда и изречение: сколько душ живет на земле, столько свечей (звезд) горит на небе", - говорит исследовательница.
Не было единого мнения относительно места обитания души в теле. Считалось, что оно может быть в:
"По поводу того, как выглядит душа, взгляды также расходились", - отмечает этнограф.
Ее представляли так:
"Душа якобы может менять подобие - появляться как тень, пара, пчела, птичка, ягненок, муха. По представлениям украинцев, душа связана с человеком. Оно питается, но не блюдами, а парой из них. Душа растет с человеком, чувствует холод и жару, боль и радость, радуется и страдает", - объясняет Кривенко.
По народным верованиям, душа может покидать тело человека во время сна.
"Если человеку снится, что он находится где-то далеко, то его душа путешествует, пока тело спит. В ведьм душа покидает тело во сне и идет делать разный вред. Если тело перевернуть головой туда, где были ноги, душа не сможет вернуться к телу ведьмы. Поэтому она не проснется, пока не вернуть тело в прежнее положение", - говорит этнограф.
"По представлениям украинцев, когда человек умирает, душа покидает тело. Она вылетает сквозь темя, которое в момент смерти открывается. Если бы кто-то в этот момент держал руки на темени, то почувствовал бы, как душа идет. После этого кости на темени закрываются снова", - рассказывает Кривенко.
Душа также может выходить ртом или в виде пара или мухи.
"В народе верили, что в момент смерти на небе гаснет звезда человека, чья душа прекратила земной путь", - говорит исследовательница.
Также предки верили, что некоторые люди имеют две души - кроме своей, у них еще и нечистая душа.
"Это ведьмы, упыри. Их еще называют двоедушниками. Когда такой человек умирает, его собственная душа покидает тело, а нечистая продолжает жить в теле покойника", - говорит Кривенко.
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