Стає ламким та з'являється сивина: що впливає на передчасне старіння волосся

Чому старіє волосся

За словами фахівця, одним із "критеріїв" молодості є волосся.

Звичайно на те, як швидко постаріє ваше волосся впливає генетика - фізіологічне старіння. Також фактори, що призводять до передчасного старіння - спосіб життя та догляд.

Старіння волосся проявляється у старінні волосяного фолікула (сивина, алопеція) та старінні стержня волосся (втрата еластичності, товщини, ламкість).

"Відвоювати у "поганої генетики" молодості можна відсотків на 10. А от загубити всі гарні задатки можна відсотків на 90%", - каже трихолог.

Що призводить до передчасного старіння

Фактори, що впливають на передчасне старіння волосся:

оксидативний стрес (порушення балансу вільних радикалів та антиоксидантів);

куріння;

дія ультрафіолету;

дефіцитні стани;

хронічні запальні процеси організму;

фіброз шкіри;

гормональні зміни;

неправильний догляд.

Трихолог назвала дії, які допоможуть запобігти передчасному старінню шкіри:

ховати волосся від сонця;

закривати дефіцитні стани;

ніяких процедур для зміни структури волосяного полотна;

пілінг;

стимуляція росту волосся.

Фахівець зазначила, що фізіологічно здорова людина в рік втрачає 1% об’єму волосся.