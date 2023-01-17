Становится ломким и появляется седина: что влияет на преждевременное старение волос

Седина не единственный признак старения волос. Если волосы ломкие и тусклые - это тоже может свидетельствовать о возрастных изменениях в организме. Важно отказаться от некоторых вредных привычек.
Об этом рассказала трихолог Юлия Дудий в Instagram.
По словам специалиста, одним из "критериев" молодости есть волосы.
Конечно на то, как быстро состарятся ваши волосы, влияет генетика - физиологическое старение. Также факторы, приводящие к преждевременному старению - образ жизни и уход.
Старение волос проявляется в старении волосяного фолликула (седина, алопеция) и старении стержня волос (потеря эластичности, толщины, ломкость).
"Отвоевать у "плохой генетики" молодости можно процентов на 10. А вот потерять все хорошие задатки можно процентов на 90%", - говорит трихолог.
Факторы, влияющие на преждевременное старение волос:
Трихолог назвала действия, которые помогут предотвратить преждевременное старение кожи:
Специалист отметила, что физиологически здоровый человек в год теряет 1% объема волос.
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