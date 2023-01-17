Становится ломким и появляется седина: что влияет на преждевременное старение волос

Почему стареют волосы

По словам специалиста, одним из "критериев" молодости есть волосы.

Конечно на то, как быстро состарятся ваши волосы, влияет генетика - физиологическое старение. Также факторы, приводящие к преждевременному старению - образ жизни и уход.

Старение волос проявляется в старении волосяного фолликула (седина, алопеция) и старении стержня волос (потеря эластичности, толщины, ломкость).

"Отвоевать у "плохой генетики" молодости можно процентов на 10. А вот потерять все хорошие задатки можно процентов на 90%", - говорит трихолог.

Что приводит к преждевременному старению

Факторы, влияющие на преждевременное старение волос:

оксидативный стресс (нарушение баланса свободных радикалов и антиоксидантов);

курение;

действие ультрафиолета;

дефицитные состояния;

хронические воспалительные процессы организма;

фиброз кожи;

гормональные изменения;

неправильный уход.

Трихолог назвала действия, которые помогут предотвратить преждевременное старение кожи:

прятать волосы от солнца;

закрывать дефицитные состояния;

никаких процедур для изменения структуры волосяного холста;

пилинг;

стимуляция роста волос.

Специалист отметила, что физиологически здоровый человек в год теряет 1% объема волос.