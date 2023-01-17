Стає ламким та з'являється сивина: що впливає на передчасне старіння волосся
Сивина не єдина ознака старіння волосся. Якщо волосся ламке та тьмяне - це теж може свідчити про вікові зміни в організмі. Важливо відмовитись від деяких шкідливих звичок.
Про це розповіла трихолог Юлія Дудій в Instagram.
Чому старіє волосся
За словами фахівця, одним із "критеріїв" молодості є волосся.
Звичайно на те, як швидко постаріє ваше волосся впливає генетика - фізіологічне старіння. Також фактори, що призводять до передчасного старіння - спосіб життя та догляд.
Старіння волосся проявляється у старінні волосяного фолікула (сивина, алопеція) та старінні стержня волосся (втрата еластичності, товщини, ламкість).
"Відвоювати у "поганої генетики" молодості можна відсотків на 10. А от загубити всі гарні задатки можна відсотків на 90%", - каже трихолог.
Що призводить до передчасного старіння
Фактори, що впливають на передчасне старіння волосся:
- оксидативний стрес (порушення балансу вільних радикалів та антиоксидантів);
- куріння;
- дія ультрафіолету;
- дефіцитні стани;
- хронічні запальні процеси організму;
- фіброз шкіри;
- гормональні зміни;
- неправильний догляд.
Трихолог назвала дії, які допоможуть запобігти передчасному старінню шкіри:
- ховати волосся від сонця;
- закривати дефіцитні стани;
- ніяких процедур для зміни структури волосяного полотна;
- пілінг;
- стимуляція росту волосся.
Фахівець зазначила, що фізіологічно здорова людина в рік втрачає 1% об’єму волосся.
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