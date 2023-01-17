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Стає ламким та з'являється сивина: що впливає на передчасне старіння волосся

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Вівторок 17 січня 2023 18:26
Стає ламким та з'являється сивина: що впливає на передчасне старіння волосся Чому волосся старіє (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сивина не єдина ознака старіння волосся. Якщо волосся ламке та тьмяне - це теж може свідчити про вікові зміни в організмі. Важливо відмовитись від деяких шкідливих звичок.

Про це розповіла трихолог Юлія Дудій в Instagram.

Чому старіє волосся

За словами фахівця, одним із "критеріїв" молодості є волосся.

Звичайно на те, як швидко постаріє ваше волосся впливає генетика - фізіологічне старіння. Також фактори, що призводять до передчасного старіння - спосіб життя та догляд.

Старіння волосся проявляється у старінні волосяного фолікула (сивина, алопеція) та старінні стержня волосся (втрата еластичності, товщини, ламкість).

"Відвоювати у "поганої генетики" молодості можна відсотків на 10. А от загубити всі гарні задатки можна відсотків на 90%", - каже трихолог.

Що призводить до передчасного старіння

Фактори, що впливають на передчасне старіння волосся:

  • оксидативний стрес (порушення балансу вільних радикалів та антиоксидантів);
  • куріння;
  • дія ультрафіолету;
  • дефіцитні стани;
  • хронічні запальні процеси організму;
  • фіброз шкіри;
  • гормональні зміни;
  • неправильний догляд.

Трихолог назвала дії, які допоможуть запобігти передчасному старінню шкіри:

  • ховати волосся від сонця;
  • закривати дефіцитні стани;
  • ніяких процедур для зміни структури волосяного полотна;
  • пілінг;
  • стимуляція росту волосся.

Фахівець зазначила, що фізіологічно здорова людина в рік втрачає 1% об’єму волосся.

Раніше ми повідомляли про звички у догляді за волосся, які призводять до його випадіння.

Також лікар розповіла, чи безпечне кератинове випрямлення для волосся.

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