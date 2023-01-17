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Становится ломким и появляется седина: что влияет на преждевременное старение волос

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Вторник 17 января 2023 18:26
Становится ломким и появляется седина: что влияет на преждевременное старение волос Почему волосы стареют (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Седина не единственный признак старения волос. Если волосы ломкие и тусклые - это тоже может свидетельствовать о возрастных изменениях в организме. Важно отказаться от некоторых вредных привычек.

Об этом рассказала трихолог Юлия Дудий в Instagram.

Почему стареют волосы

По словам специалиста, одним из "критериев" молодости есть волосы.

Конечно на то, как быстро состарятся ваши волосы, влияет генетика - физиологическое старение. Также факторы, приводящие к преждевременному старению - образ жизни и уход.

Старение волос проявляется в старении волосяного фолликула (седина, алопеция) и старении стержня волос (потеря эластичности, толщины, ломкость).

"Отвоевать у "плохой генетики" молодости можно процентов на 10. А вот потерять все хорошие задатки можно процентов на 90%", - говорит трихолог.

Что приводит к преждевременному старению

Факторы, влияющие на преждевременное старение волос:

  • оксидативный стресс (нарушение баланса свободных радикалов и антиоксидантов);
  • курение;
  • действие ультрафиолета;
  • дефицитные состояния;
  • хронические воспалительные процессы организма;
  • фиброз кожи;
  • гормональные изменения;
  • неправильный уход.

Трихолог назвала действия, которые помогут предотвратить преждевременное старение кожи:

  • прятать волосы от солнца;
  • закрывать дефицитные состояния;
  • никаких процедур для изменения структуры волосяного холста;
  • пилинг;
  • стимуляция роста волос.

Специалист отметила, что физиологически здоровый человек в год теряет 1% объема волос.

Ранее мы сообщали о привычках по уходу за волосами, которые приводят к его выпадению.

Также врач рассказала, безопасно ли кератиновое выпрямление для волос.

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