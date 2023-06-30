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З'явився рейтинг найкращих держав світу. Яке місце займає Україна

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П'ятниця 30 червня 2023 17:22
З'явився рейтинг найкращих держав світу. Яке місце займає Україна Україна поступається Джибуті у рейтингу кращих держав (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Сінгапур - найкраща держава світу в плані функціонування державних інститутів. А от Україні до топ-10 рейтингу ще дуже далеко.

Яке місце займає Україна в оновленому звіті про індекс державності (StIx) і хто за цим показником лідирує - читайте в матеріалі Styler.

Рейтинг кращих держав світу

Доктор політичних наук Тереза ​​Паола Ставскі із Вюрцбурзького університету ім. Юліуса Максиміліана (JMU) проаналізувала, як у кожній зі 173 країн світу держава здійснює покладені на неї функції. Зокрема мова йде про те, наскільки якісно виконують повноваження представники органів виконавчої влади, судової системи і силових органів.

"Ми бачимо державу в усьому, що нас оточує: на вулицях, в судах, у поліції... Те, що пацієнт, який потребує рентгенівського обстеження, без проблем може потрапити до лікаря, що по всій країні є школи, що вдень і вночі є електрика - все це є нормою для держави. Але чимало людей у ​​цьому світі можуть лише мріяти про це", - говорить вчена.

Але є держави, які у 2022 році досягли вражаючих результатів у цих показниках. Ось так виглядає топ-10 кращих держав світу:

  • Сінгапур
  • Австралія
  • Данія
  • Нідерланди
  • Естонія
  • Люксембург
  • Норвегія
  • Бельгія
  • Нова Зеландія
  • Німеччина

Також добре себе проявляють Фінляндія, Сейшельські острови, Велика Британія, Швеція і Португалія. Цікаво, що США у рейтингу кращих держав займає аж 23 місце, поступаючись Мальті.

З'явився рейтинг найкращих держав світу. Яке місце займає Україна

Скриншот (stateness-index.org)

Зауважимо, що згідно з даними звіту, показник високофункціонуючої держави не залежить від форми державного правління. Сінгапур і Об'єднані Арабські Емірати (32 місце) - яскравий тому приклад. Разом з тим, експерти впевнені, що "максимальне включення громадян у демократичний процес може сприяти подальшому поліпшенню стану держави".

Україна у рейтингу StIx займає 129 місце, поступаючись, наприклад, Джибуті. Однак варто звернути увагу на те, що у звіті наша держава позначена як країна з "дефектним станом державності".

Втім не варто забувати, що з 2014 року в Україні триває війна з російськими загарбниками. До прикладу, державність Білорусі знаходиться у "глибокому дефектному стані".

З'явився рейтинг найкращих держав світу. Яке місце займає Україна

Скриншот (stateness-index.org)

Яка держава найгірша?

Є, звісно, країни, де державні інститути повністю зруйновані і не працюють. Мова йде про Ємен, Південний Судан, Афганістан і Папуа-Нову Гвінею. Найгірша ситуація - у Лівії.

Також значні проблеми мають Чад, Центральноафриканська Республіка, Гаїті, Сомалі, Сирія і Венесуела.

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