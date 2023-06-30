Появился рейтинг лучших стран мира. Какое место занимает Украина

Сингапур - лучшее государство мира в плане функционирования государственных институтов. А вот Украине до топ-10 рейтинга очень далеко.

Какое место занимает Украина в обновленном отчете об индексе государственности (StIx) и кто по этому показателю лидирует - читайте в материале Styler.

Рейтинг лучших государств мира

Доктор политических наук Тереза ​​Паола Ставски из Вюрцбургского университета им. Юлиуса Максимилиана (JMU) проанализировала, как в каждой из 173 стран мира государство осуществляет возложенные на нее функции. В частности, речь идет о том, насколько качественно выполняют полномочия представители органов исполнительной власти, судебной системы и силовых органов.

"Мы видим государство во всем, что нас окружает: на улицах, в судах, в полиции... То, что пациент, нуждающийся в рентгеновском обследовании, без проблем может попасть к врачу, что по всей стране есть школы, днем ​​и ночью есть электричество - все это является нормой для государства. Но многие люди в этом мире могут только мечтать об этом", - говорит ученая.

Но есть государства, которые в 2022 году добились впечатляющих результатов в этих показателях. Вот так выглядит топ-10 лучших государств мира:

Сингапур

Австралия

Дания

Нидерланды

Эстония

Люксембург

Норвегия

Бельгия

Новая Зеландия

Германия

Также хорошо себя проявляют Финляндия, Сейшельские острова, Великобритания, Швеция и Португалия. Интересно, что США в рейтинге лучших государств занимает 23 место, уступая Мальте.

Скриншот (stateness-index.org)

Заметим, что, согласно данным отчета, показатель высокофункционирующего государства не зависит от формы государственного правления. Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты (32 место) - яркий тому пример. Вместе с тем эксперты уверены, что "максимальное включение граждан в демократический процесс может способствовать дальнейшему улучшению состояния государства".

Украина в рейтинге StIx занимает 129 место, уступая, например, Джибути. Однако следует обратить внимание на то, что в отчете наше государство обозначено как страна с "дефектным состоянием государственности".

Однако не стоит забывать, что с 2014 года в Украине идет война с российскими захватчиками. К примеру, государственность Беларуси находится в "глубоком дефектном состоянии".

Скриншот (stateness-index.org)

Какое государство самое плохое?

Есть, конечно, страны, где государственные институты полностью разрушены и не работают. Речь идет о Йемене, Южном Судане, Афганистане и Папуа-Новой Гвинее. Самая плохая ситуация - в Ливии.

Также значительные проблемы испытывают Чад, Центральноафриканская Республика, Гаити, Сомали, Сирия и Венесуэла.