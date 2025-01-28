З'явився офіційний портрет Меланії Трамп як першої леді: що він означає

Як виглядає портрет Меланії Трамп

Офіційний портрет Меланії як першої леді з'явився на її сторінці в Instagram, а також на сторінці flotus - First Lady Melania Trump.

Примітно, що фото чорно-біле. Для такої світлини дружина президента вибрала строгий діловий костюм: чорний жакет, штани з високою посадкою і класичну білу сорочку.

Знімок зроблено в Жовтому овальному залі. Зазначимо, що Меланія вибрала нестандартну позу для фото: вона поклала руки на дзеркальний стіл.

Крім того, на задньому плані видно Монумент Вашингтона, що височіє над столицею США.

Цей знімок був зроблений через день після присяги Трампа фотографом Режин Мао, яка знімає сім'ю Трампа вже понад 20 років.



Меланія Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Що означає новий портрет першої леді

Завідувачка кафедри історії мистецтв Пенсільванського університету Гвендолін Дюбуа Шоу розшифрувала, що означає нове офіційне фото Меланії.

Перша леді виглядає впевнено, стримано і стильно.

"Її поза, коли кінчики пальців твердо стоять на дзеркальному столі, здається, свідчить про готовність "взятися за справу" і діяти на платформі, наданій унікальній ролі господині й захисниці безправних, яку американці історично очікували від перших леді", - йдеться в коментарі для ВВС.

Крім того, Меланія комфортно почувається перед камерою - адже в минулому, як відомо, вона була моделлю. Послання цієї світлини полягає в тому, що перша леді перемістилася з простору сімейних покоїв у кімнату просто над Овальним кабінетом.

"Вона, здається, готова заволодіти більшою владою, яку вона, здавалося, неохоче приймала у свій перший візит до Білого дому. І все ж вона міцно розташувалася за цим ультраблискучим столом, зберігаючи деяку межу між собою і глядачем", - пише ВВС.

Водночас модний оглядач Еллі Вайолет Бремлі вважає, що новий портрет Меланії суперечить традиційній ролі першої леді.

"Від костюма до пози - новий портрет здається ретельно продуманим, щоб випромінювати якусь силу, яка, як здається, суперечить традиційній ролі першої леді, яка полягає в пом'якшенні президентства в очах громадськості та наданні йому більш людяного вигляду", - зазначено в повідомленні.



Меланія і Дональд Трамп (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Портрет Меланії Трамп у 2017 році

Крім того, багато хто порівняв новий портрет Меланії й той, що був представлений 8 років тому, коли Трамп став 45-м президентом США. Зникли м'який фокус, напівпосмішка і прочинені губи. Крім того, зникли й кольори - цього разу портрет чорно-білий.

Примітно, що 2017 року портрет першої леді з'явився через три місяці після інавгурації президента - у квітні.

Тоді для фотографії господиня Білого дому обрала чорний піджак і шарф у тон.

Меланія, схрестивши руки на грудях, дивилася прямо в камеру зі стриманою посмішкою, а на безіменному пальці лівої руки виблискувала каблучка з величезним прямокутним діамантом.



Портрет першої леді у 2017 році (фото: facebook.com/WhiteHouse)