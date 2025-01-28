Появился официальный портрет Мелании Трамп в качестве первой леди: что он означает

Как выглядит портрет Мелании Трамп

Официальный портрет Мелании в качестве первой леди появился на ее странице в Instagram, а также на странице flotus - First Lady Melania Trump.

Примечательно, что фото чорно-белое. Для такого снимка супруга президента выбрала строгий деловой костюм: черный жакет, брюки с высокой посадкой и классическую белую рубашку.

Снимок сделан в Желтом овальном зале. Отметим, что Мелания выбрала нестандартную позу для фото: она положила руки на зеркальный стол.

Кроме того, на заднем плане виден Монумент Вашингтона, возвышающийся над столицей США.

Этот снимок был сделан через день после присяги Трампа фотографом Режин Мао, которая снимает семью Трампа уже более 20 лет.



Мелания Трамп (фото: instagram.com/flotus)

Что означает новый портрет первой леди

Заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу расшифровала, что значит новое официальное фото Мелании.

Первая леди выглядит уверенно, сдержанно и стильно.

"Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, говорит о готовности "приступить к делу" и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди", - сказано в комментарии для ВВС.

Кроме того, Мелания комфортно чувствует себя перед камерой - ведь в прошлом, как известно, она была моделью. Послание этой фотографии заключается в том, что первая леди переместилась из пространства семейных покоев в комнату прямо над Овальным кабинетом.

"Она, кажется, готова овладеть большей властью, которую она, казалось, неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом. И все же она прочно расположилась за этим ультраблестящим столом, сохраняя некоторую границу между собой и зрителем", - пишет ВВС.

В то же время модный обозреватель Элли Вайолет Брэмли считает, что новый портрет Мелании противоречит традиционной роли первой леди.

"От костюма до позы - новый портрет кажется тщательно продуманным, чтобы излучать некую силу, которая, как кажется, противоречит традиционной роли первой леди, заключающейся в смягчении президентства в глазах общественности и придании ему более человечного вида", - отмечено в сообщении.



Мелания и Дональд Трамп (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Портрет Мелании Трамп в 2017 году

Кроме того, многие сравнили новый портрет Мелании и тот, что был представлен 8 лет назад, когда Трамп стал 45-м президентом США. Исчезли мягкий фокус, полуулыбка и приоткрытые губы. Кроме того, исчезли и цвета - на этот раз портрет черно-белый.

Примечательно, что в 2017 году портрет первой леди появился через три месяца после инаугурации президента - в апреле.

Тогда для фотографии хозяйка Белого дома выбрала черный пиджак и шарф в тон.

Мелания, скрестив руки на груди, смотрела прямо в камеру со сдержанной улыбкой, а на безымянном пальце левой руки сверкало кольцо с огромным прямоугольным бриллиантом.



Портрет первой леди в 2017 году (фото: facebook.com/WhiteHouse)