З’явився Музей фрагментів війни. Дивіться, які там експонати (фото і відео)

Що відомо про Музей фрагментів війни

Ідея проєкту виникла після початку війни, яка кардинально змінила життя більшості і спонукала до пошуку нової діяльності.

Бажання команди бути корисним та поєднати технологічну та культурну сфери створило один з варіантів фіксування перебігу воєнних дій в такий мистецький спосіб.

"В одному місці в унікальний спосіб зібрані предмети з історіями 300 людей і місць України, які пережили жахи війни. Кожен з цих предметів ми заливаємо в смолу. Готовий арт-обʼєкт ми продаємо на аукціоні, щоб зібрати кошти на допомогу постраждалим дітям", - говорить співзасновник музею Андрій.

Зараз музей існує у форматі онлайн-платформи, на якій будуть представлені всі 300 артефактів. Це забезпечить вражаючий та інтерактивний досвід навігації віртуальними галереями, перегляду зображень артефактів у високій роздільній здатності та доступу до детальних історій, що стоять за кожним твором мистецтва.

До слова, кожен, хто придбає куб, не лише зробить донат і отримає арт-обʼєкт, а й доступ до емоцій та досвіду, повʼязаних з фрагментами.

Мета команди - зібрати від 1 до 10 мільйонів доларів на підтримку дітей загиблих воїнів та жителів регіонів, які постраждали від війни. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку трьох фондів гуманітарної допомоги:

Патронатна служба Азову (SupportAzov)

Фонд підтримки сімей загиблих захисників Маріуполя (AzovStal Families)

Фонд надання психологічної допомоги та реабілітації дітям (Voices of Children)

Які експонати представлені у музеї

Тут можна побачити і придбати зокрема фрагмент стільця з Чернігівського футбольного стадіону, дитячу іграшку, знайдену після прильоту російської ракети на дитячий майданчик у самому центрі Києва, уламок знищеного літака "Мрія". Всі вони застигла у прозорих кубах, наче у повітрі.

Експонати з Музею фрагментів війни (фото: The War Fragments Museum)

Кожен артефакт окрім унікальних історій несе також глибинні сенси. Організаторам важливо зберегти голоси постраждалих від війни людей, створити можливість доторкнутись до обʼєктів фізично та емоційно, передати досвід та зберегти докази трагічних подій.

Усі куби обʼєднані загальною ідеєю - розкрити феномен стійкості українців.