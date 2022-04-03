Нас должен услышать весь мир. В Украине создали сайт, на котором можно рассказать историю войны

Министерство культуры и информационной политики запустило платформу "Моя война". Каждый украинец имеет возможность рассказать всему миру о военных преступлениях российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт " Моя война ".

На сайте украинцы могут описать реальные факты, рассказать о собственных переживаниях во время войны.



Также к истории можно прикрепить фотографию или же видеоролик, который будет подтверждать военные преступления оккупантов. В будущем эти показания будут доказательствами против Российской Федерации.

"Миллионы украинцев стали непосредственными свидетелями беспрецедентной для всего цивилизованного мира жестокой войны России против Украины в центре Европы. Расскажите свою историю о войне в Украине! Нас должен услышать весь мир!",- пишет пресс-служба сайта.