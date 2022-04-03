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Нас должен услышать весь мир. В Украине создали сайт, на котором можно рассказать историю войны

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 15:44
Нас должен услышать весь мир. В Украине создали сайт, на котором можно рассказать историю войны Фото: в Украине создали сайт на котором можно рассказать историю войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство культуры и информационной политики запустило платформу "Моя война". Каждый украинец имеет возможность рассказать всему миру о военных преступлениях российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Моя война".

На сайте украинцы могут описать реальные факты, рассказать о собственных переживаниях во время войны.

Также к истории можно прикрепить фотографию или же видеоролик, который будет подтверждать военные преступления оккупантов. В будущем эти показания будут доказательствами против Российской Федерации.

"Миллионы украинцев стали непосредственными свидетелями беспрецедентной для всего цивилизованного мира жестокой войны России против Украины в центре Европы. Расскажите свою историю о войне в Украине! Нас должен услышать весь мир!",- пишет пресс-служба сайта.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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