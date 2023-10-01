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З'явиться довіра та взаєморозуміння: як перестати ревнувати кохану людину через дрібниці

Як перестати ревнувати у стосунках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Життя в атмосфері постійних ревнощів нестерпне і руйнівне. Будь-які стосунки, в яких ревнощі перетворюються на тотальний контроль і недовіру - приречені. Варто знати, як побороти це у стосунках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Як перестати ревнувати жінку

Розмовляйте

Психолог радить поговорити зі своєю партнеркою відкрито про свої почуття. Обговоріть, що саме спричиняє ревнощі.

Розуміння

Спробуйте зрозуміти, чому ви відчуваєте ревнощі, і подумайте про можливі шляхи покращення самооцінки і стосунків.

Довіра

Необхідно постійно працювати над підвищенням довіри до своєї партнерки. Відкритість і відвертість можуть допомогти зменшити ревнощі.

Психологічна допомога

Важливо пам'ятати, якщо ревнощі стають серйозною проблемою, то необхідно розглянути можливість консультації психолога для професійної підтримки. Можливо саме це допоможе зберегти стосунки.

Розвиток особистості

Намагайтесь постійно розвиватись, займайтеся своїми інтересами, щоб знизити фокус на ревнощах.

За словами психолога, необхідно зосередитись на позитивних аспектах ваших стосунків і працювати разом зі своєю партнеркою над зміцненням вашого зв'язку.

Що робити, коли жінка ревнує чоловіка

Довіряйте

Вірте у свого партнера, адже це основа здорових стосунків. Пам'ятайте, що ревнощі можуть пошкодити довіру, тому намагайтеся довіряти своєму чоловікові.

Працюйте над собою

Працюйте над своєю самооцінкою і впевненістю в собі. Це допоможе зменшити ревнощі і зосередитися на власному щасті.

Займіться іншою справою

Спрямовуйте енергію в інші сфери життя. Розвивайте свої інтереси та займайтеся своїми справами, що сприяє збереженню балансу стосунків.

Також робіть разом цікаві речі і намагайтеся підтримувати сильний емоційний зв'язок.

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