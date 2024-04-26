З'явилися рідкісні фото миколаївських морпіхів у "рідній стихії"

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала потужні фото з військовими, які захищають нашу країну. Кадри вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким представники 36-ої бригади поділилися у Facebook .

А після 2024 року морпіхи проводили операції в Маріуполі. Також вони перебували на Авдіївському напрямку. Окрім цього, військові брали участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правого берега Херсонщини.

Відомо, що 36-ту ОБрМП було сформовано 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. Військові брали участь у боях на сході України.

"Миколаївські морпіхи у рідній стихії. На землі, на морі та в повітрі - завжди готові вступити в бій за Україну!" - йдеться в описі до підбірки потужних кадрів.

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