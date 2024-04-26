ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились редкие фото николаевских морпехов в "родной стихии"

Пятница 26 апреля 2024 20:42
UA EN RU
Появились редкие фото николаевских морпехов в "родной стихии" Украинские военные (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показала мощные фото с военными, защищающими нашу страну. Кадры поразили сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым представители 36-й бригады поделились в Facebook.

"Николаевские морпехи в родной стихии. На земле, на море и в воздухе - всегда готовы вступить в бой за Украину!" - говорится в описании к подборке мощных кадров.

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

36 ОБрМП (фото: facebook.com/36obmp)

Известно, что 36-я ОБРМП была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Военные участвовали в боях на востоке Украины.

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;Николаевские морпехи (фото: facebook.com/36obmp)

А после 2024 года морпехи проводили операции в Мариуполе. Также они находились на Авдеевском направлении. Кроме того, военные участвовали в боях на Херсонском направлении и освобождении правого берега Херсонщины.

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;

Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;Появились редкие фото николаевских морпехов в &quot;родной стихии&quot;Украинские морпехи (фото: facebook.com/36obmp)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Ангелочки, да хранит вас Господь. Вы лучшие сыновья своей Украины"
  • "Вы сильны, отважны, мужественны! Молимся за вас! Божьей опеки вам"
  • "Низкий поклон Вам, Воины. Береги Вас Боже"
  • "Наши морские пехотинцы лучшие"
  • "Береги Боже наших защитников".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что впервые за пять лет в Киеве состоялся Венский бал с ветеранами.

Кроме того, недавно стало известно, что Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали