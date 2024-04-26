Появились редкие фото николаевских морпехов в "родной стихии"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым представители 36-й бригады поделились в Facebook .

А после 2024 года морпехи проводили операции в Мариуполе. Также они находились на Авдеевском направлении. Кроме того, военные участвовали в боях на Херсонском направлении и освобождении правого берега Херсонщины.

Известно, что 36-я ОБРМП была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Военные участвовали в боях на востоке Украины.

"Николаевские морпехи в родной стихии. На земле, на море и в воздухе - всегда готовы вступить в бой за Украину!" - говорится в описании к подборке мощных кадров.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что впервые за пять лет в Киеве состоялся Венский бал с ветеранами.

Кроме того, недавно стало известно, что Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова".