Появились редкие фото николаевских морпехов в "родной стихии"
36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показала мощные фото с военными, защищающими нашу страну. Кадры поразили сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым представители 36-й бригады поделились в Facebook.
"Николаевские морпехи в родной стихии. На земле, на море и в воздухе - всегда готовы вступить в бой за Украину!" - говорится в описании к подборке мощных кадров.
36 ОБрМП (фото: facebook.com/36obmp)
Известно, что 36-я ОБРМП была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Военные участвовали в боях на востоке Украины.
Николаевские морпехи (фото: facebook.com/36obmp)
А после 2024 года морпехи проводили операции в Мариуполе. Также они находились на Авдеевском направлении. Кроме того, военные участвовали в боях на Херсонском направлении и освобождении правого берега Херсонщины.
Украинские морпехи (фото: facebook.com/36obmp)
Как реагирует сеть
В комментариях пользователи пишут:
- "Ангелочки, да хранит вас Господь. Вы лучшие сыновья своей Украины"
- "Вы сильны, отважны, мужественны! Молимся за вас! Божьей опеки вам"
- "Низкий поклон Вам, Воины. Береги Вас Боже"
- "Наши морские пехотинцы лучшие"
- "Береги Боже наших защитников".
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