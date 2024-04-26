Вперше за п'ять років у Києві відбувся Віденський бал з ветеранами. Дивіться, як це було

Вперше за останні п'ять років у Києві відбувся благодійний Віденський бал, в якому взяли участь українські ветерани. Соціальна місія балу - збір коштів для благодійних дитячих проектів та культурна дипломатія. Проте цього разу організатори заходу наголосили на важливості участі захисників і захисниць, адже це реінтегрує ветеранів до цивільного життя через мистецтво.

"Коли суспільство бачить ветеранів у такому контексті, це допомагає змінити часто стереотипне уявлення про них, показуючи їх як активних учасників культурного життя", - розповіла Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

Ветерани на Віденському балу 2024 (фото: Сергій Абалмасов)

Серед запрошених на бал гостей був Олександр Чуб, ветеран, засновник дитячого пригодницького табору "Строкаті Єноти", який почав функціонувати у 2016 році. Табір призначений для дітей від 8 до 18 років.

У лютому 2022 року Чуб, Далі (Максим Кривцов), Гібон, Мангуст, Торін, Віталік та Василь з команди засновників табору одразу вирушили на фронт. Решта команди таки змогла підхопити і продовжити хоча б частково активності та історію "Строкатих Єнотів".

Віденський бал 2024 (фото: Сергій Абалмасов)

"Війна в Україні забирає у дітей дитинство. Величезна кількість дітей пережили жахіття обстрілів, руйнувань, біженства та втрат. Важливою є підтримка дітей тих, хто загинув, захищаючи Україну і майбутнє українських дітей", - прокоментував подію Тимур Леон, військовослужбовець Третьої штурмової бригади та амбасадор Українського ветеранського фонду.

Для підтримки цього проєкту Український ветеранський фонд зібрав лоти, які виставляли на благодійному аукціоні та які були надані ветеранами-підприємцями.

"Віденський бал продемонстрував, що повага до ветеранів зростає. Коли ми виходили на центр зали, усі присутні піднялися і аплодували нам стоячи. Крім того, учасники балу могли бачити, що ми дуже різні: сучасні ветерани - це чоловіки й жінки, музиканти і юристи в цивільному житті. Сучасні ветерани - це зріз нашого суспільства і люди мають це усвідомити", - розповіла ветеранка Юлія Кіріллова.

Ветерани взяли участь у благодійному Віденському балу 2024(фото: Сергій Абалмасов)

Подія пойшла у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Там вальсували 16 пар дебютантів та 48 дорослих пар. А супровід заходу вокальним виконанням забезпечила зірка світової оперної сцени, солістка Національної опери України, лауреатка міжнародних вокальних конкурсів - Сусанна Чахоян.

Благодійний Віденський бал (фото: Сергій Абалмасов)

Також гості балу могли почути гру на скрипці від Мойсея Бондаренка - молодшого сержанта ЗСУ, який став амбасадором Українського ветеранського фонду. Він мобілізувався у лютому 2022 року, тепер його скрипка підсилює бойовий дух на передовій і вражає на благодійних заходах в Україні і закордоном.

Скрипаль-воїн ЗСУ (фото: Сергій Абалмасов)

"Моя участь у культурних заходах, таких як Віденський бал, є частиною ширшої роботи з дестигматизації інвалідності серед ветеранів. Коли я стаю частиною таких подій, це не просто можливість для особистісного зростання, але й потужний засіб змінювати суспільні стереотипи", - прокоментувала захід ветеранка Ольга Бенда, яка декілька років тому подолала дистанцію Марафону морської піхоти Marine Corps Marathon на протезі ноги.

"Культурні заходи дозволяють нам демонструвати, що інвалідність не обмежує наші здібності взаємодіяти та робити внесок у культурне життя. Танці на Віденському балу, зокрема, стають символом нашої непереможності та витривалості. Це демонстрація того, що ветерани з інвалідністю можуть вести активне та повноцінне життя", - додала вона.

На балу також відбувся благодійний аукціон, під час якого зібрали 1 мільйонів гривень для дитячого пригодницького табору "Строкаті Єноти", благодійної організації "СОС Дитячі Містечка в Україні" та Благодійного фонду "Коло".