З'явилися приголомшливі фото загадкової місцевості на Марсі

Автоматична міжпланетна станція Mars Express Європейського космічного агентства (ЕКА) передала нові знімки південної полярної області Марса, на яких відображені особливості, відомі як "загадкові ландшафти", що з'являються під марсіанським льодом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науково-освітній вебсайт IFLScience , який публікує статті, новини та інформацію на різні теми науки.

Полюси Марса протягом трьох сезонів

Місцевість на полюсах Марса покрита сумішшю, що складається з льоду і вуглекислого газу, з домішкою водяного льоду. Восени, коли планета остигає, ці гази навколо полярних шапок конденсуються, створюючи більше льоду. Під час марсіанської зими це значно збільшує крижані шапки.

"До кінця зими вони можуть навіть досягти 55-го градуса широти - приблизно еквівалента південних кордонів Шотландії та Данії, якщо перенести їх на північну півкулю Землі", - пояснює ЄКА у своєму блозі.

Навесні крига з вуглекислого газу не тане, а сублімується, відразу ж перетворюючись на газ без будь-якої проміжної рідкої фази, і таким чином цикл продовжується.

Що відомо про "загадкові ландшафти"

Коли вчені почали отримувати зображення Марса, вони побачили деякі незвичайні особливості. Одна з них була просто названа "загадковою місцевістю", по суті, тому що в той час вона не піддавался поясненню.

Ці особливості являють собою області помітно більш темної місцевості, які дійсно виділяються на тлі інших марсіанських крижаних шапок.

"Загадкова територія" в Australe Scopuli на топографічному знімку (фото: European Space Agency)

Темні плями - та сама "загадкова місцевість" (фото: European Space Agency)

Хоча спочатку такі області здавалися незрозумілими, вчені висунули низку гіпотез, і тепер ми маємо досить гарне уявлення про те, як вони утворилися.

"Коли сонячне світло проникає через напівпрозорий шар льоду з вуглекислого газу ранньою весною, він нагріває поверхню, що лежить під ним. У нижній частині шару він починає сублімуватися, створюючи кишені захопленого газу. Тиск наростає, і лід, що лежить вище, раптово тріскається. Струмені газу вириваються через поверхню, несучи темний пил знизу. Пил падає назад на поверхню у візерунку, сформованому напрямом переважаючого вітру", - пояснює ЕКА.

Загадкові форми рельєфу у перспективі (фото: European Space Agency)

Це механізм, аналогічний тому, який, на думку вчених, ймовірно, призвів до утворення знаменитих "павуків на Марсі", які зустрічаються тільки в тому самому регіоні Червоної планети (принаймні, наскільки видно за зображеннями).

Після того, як пил осідає, темні ділянки поглинають більше світла і починають нагріватися, повільно провалюючись крізь лід і утворюючи дірку.

"Або під ним оголюється свіжий лід, або на темних зернах, що опускаються, може конденсуватися новий іній, що призводить до появи яскравого віяла на місці спочатку темного віяла", - додає ЕКА.

Цей механізм схожий на той, який запропонований для павуків на Марсі і на користь якого нещодавно були отримані експериментальні докази.