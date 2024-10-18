Появились потрясающие фото загадочной местности на Марсе

Автоматическая межпланетная станция Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) передала новые снимки южной полярной области Марса, на которых запечатлены особенности, известные как "загадочные ландшафты", появляющиеся из-под марсианского льда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-образовательный вебсайт IFLScience , который публикует статьи, новости и информацию на различные темы науки.

Полюса Марса на протяжении трех сезонов

Местность на полюсах Марса покрыта смесью, состоящей в основном изо льда и углекислого газа, с примесью водяного льда. Осенью, когда планета остывает, эти газы вокруг полярных шапок конденсируются, создавая больше льда. Во время марсианской зимы это значительно увеличивает ледяные шапки.

"К концу зимы они могут даже достичь 55-го градуса широты - примерно эквивалента южных границ Шотландии и Дании, если перенести их на северное полушарие Земли", - поясняет ЕКА в своем блоге.

Весной лед из углекислого газа не тает, а сублимируется, сразу же превращаясь в газ без какой-либо промежуточной жидкой фазы, и таким образом цикл продолжается.

Что известно про "загадочные ландшафты"

Когда ученые впервые начали получать изображения Марса, они увидели некоторые необычные особенности. Одна из них была просто названа "загадочной местностью", по сути, потому что в то время она не поддавалась объяснению.

Эти особенности представляют собой области заметно более темной местности, которые действительно выделяются на фоне остальных марсианских ледяных шапок.

"Загадочная местность" в Australe Scopuli на топографическом снимке (фото: European Space Agency)

Темные пятна - та самая "загадочная местность" (фото: European Space Agency)

Хотя поначалу такие области казались непонятными, ученые выдвинули ряд гипотез, и теперь у нас есть довольно хорошее представление о том, как они образовались.

"Когда солнечный свет проникает через полупрозрачный слой льда из углекислого газа ранней весной, он нагревает лежащую под ним поверхность. В нижней части слоя он начинает сублимироваться, создавая карманы захваченного газа. Давление нарастает, и лежащий выше лед внезапно трескается. Струи газа вырываются через поверхность, неся темную пыль снизу. Пыль падает обратно на поверхность в узоре, сформированном направлением преобладающего ветра", - поясняет ЕКА.

Загадочные формы рельефа в перспективе (фото: European Space Agency)

Это механизм, аналогичный тому, который, по мнению ученых, вероятно, привел к образованию знаменитых "пауков на Марсе", которые встречаются только в одном и том же регионе Красной планеты (по крайней мере, насколько видно по изображениям).

После того как пыль оседает, темные участки поглощают больше света и начинают нагреваться, медленно проваливаясь сквозь лед и образуя дыру.

"Либо под ним обнажается свежий лед, либо на опускающихся темных зернах может конденсироваться новый иней, что приводит к появлению яркого веера на месте первоначально темного веера", - добавляет ЕКА.

Этот механизм похож на тот, который предложен для "пауков" на Марсе и в пользу которого недавно были получены экспериментальные доказательства.