З'явилися перші фото смартфона Samsung Galaxy S24. Ось яким він буде

Джерела стверджують, що ці смартфони матимуть функціональний штучний інтелект (генеративний ШІ), хоча конкретні деталі про ці можливості поки не розголошуються.

Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Зовсім нещодавно з'явилися зображення версії топової моделі Galaxy S24 Ultra, які були створені на основі CAD-рендерів. Вони показують, що дизайн смартфона значно збігається порівняно з попередньою моделлю.

Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Крім того, Galaxy S24 Ultra, за даними витоків, буде оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3 з графічним прискорювачем, який, як повідомляється, буде розігнаний до 1 ГГц, хоча його номінальна частота поки що залишається невідомою.

Специфікації флагмана також включають 200-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 12-мегапіксельний надширококутний модуль і два телеоб'єктиви на 10 і 50 мегапікселів, що підтримують десятикратний оптичний зум.

Слот для олівця (фото: X/technizoconcept)

Серед інших характеристик можна відзначити 16 ГБ оперативної пам'яті, внутрішній накопичувач до 1 ТБ, акумулятор на 5 000 мА/год, порт USB Type-C з підтримкою передачі даних до 10 Гбіт/с і наявність стілуса в традиційному стилі.