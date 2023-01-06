З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!

Планета Земля з космосу

На останніх супутникових знімках видно прозоре бірюзове море навколо Куби та навіть сільськогосподарську пожежу в Північній Індії. Зображення були зроблені за новою технологією 5 і 6 грудня. Сам супутник відправився до зірок іще 10 листопада.

Прилад VIIRS надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі. Він може виявляти різницю в кольорі океану, повідомляючи вченим, де знаходиться фітопланктон або утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя.

Відтінки океанічної води навколо південної частини Флориди та Карибського басейну (фото: space.com)

Смог, який видно з космосу, від пожежі в Північній Індії (фото: space.com)

Мозаїчне зображення Землі, зроблене новим супутником (фото: space.com)