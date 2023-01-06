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Появились новые фото нашей планеты из космоса: такой вы ее еще не видели!

Как выглядит Земля из космоса (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Наша планета - это невероятное сочетание разнообразных культур и традиций, флоры и фауны. Пока неизвестно, существует ли такое другое явление во Вселенной. Недавно учёные показали новые фото Земли из космоса, сделанные на современный спутник.

Как выглядит наша планета из космоса прямо сейчас показали на сайте Space.

Планета Земля из космоса

На последних спутниковых снимках виднеется прозрачное бирюзовое море вокруг Кубы и даже сельскохозяйственный пожар в Северной Индии. Изображения были сделаны по новой технологии 5 и 6 декабря. Сам спутник отправился к звездам еще 10 ноября.

Прибор VIIRS предоставляет ученым важную информацию об океанах, атмосфере и суше Земли. Он может обнаруживать разницу в цвете океана, сообщая ученым, где находится фитопланктон или образовалось опасное цветение водорослей вдоль побережья.

Оттенки океанической воды вокруг южной части Флориды и Карибского бассейна (фото: space.com)

Смог, виден из космоса, от пожара в Северной Индии (фото: space.com)

Мозаичное изображение Земли, сделанное новым спутником (фото: space.com)

Раньше мы рассказывали о том, что небо действительно не голубое.

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