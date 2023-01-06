Появились новые фото нашей планеты из космоса: такой вы ее еще не видели!

Планета Земля из космоса

На последних спутниковых снимках виднеется прозрачное бирюзовое море вокруг Кубы и даже сельскохозяйственный пожар в Северной Индии. Изображения были сделаны по новой технологии 5 и 6 декабря. Сам спутник отправился к звездам еще 10 ноября.

Прибор VIIRS предоставляет ученым важную информацию об океанах, атмосфере и суше Земли. Он может обнаруживать разницу в цвете океана, сообщая ученым, где находится фитопланктон или образовалось опасное цветение водорослей вдоль побережья.

Оттенки океанической воды вокруг южной части Флориды и Карибского бассейна (фото: space.com)

Смог, виден из космоса, от пожара в Северной Индии (фото: space.com)

Мозаичное изображение Земли, сделанное новым спутником (фото: space.com)