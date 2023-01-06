З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!
Наша планета - це неймовірне поєднання різноманітних культур і традицій, флори та фауни. Наразі достеменно невідомо, чи існує таке інше явище у Всесвіті. Нещодавно вчені показали нові фото Землі з космосу, зроблені на сучасний супутник.
Як виглядає наша планета з космосу просто зараз показали на сайті Space.
Планета Земля з космосу
На останніх супутникових знімках видно прозоре бірюзове море навколо Куби та навіть сільськогосподарську пожежу в Північній Індії. Зображення були зроблені за новою технологією 5 і 6 грудня. Сам супутник відправився до зірок іще 10 листопада.
Прилад VIIRS надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі. Він може виявляти різницю в кольорі океану, повідомляючи вченим, де знаходиться фітопланктон або утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя.
Відтінки океанічної води навколо південної частини Флориди та Карибського басейну (фото: space.com)
Смог, який видно з космосу, від пожежі в Північній Індії (фото: space.com)
Мозаїчне зображення Землі, зроблене новим супутником (фото: space.com)
Раніше ми розповідали про те, що небо насправді не блакитне.
Дивіться також, як чорна діра з'їдає молоду зірку в космосі.