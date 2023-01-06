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З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!

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П'ятниця 06 січня 2023 13:20
З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили! Як виглядає Земля з космосу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Наша планета - це неймовірне поєднання різноманітних культур і традицій, флори та фауни. Наразі достеменно невідомо, чи існує таке інше явище у Всесвіті. Нещодавно вчені показали нові фото Землі з космосу, зроблені на сучасний супутник.

Як виглядає наша планета з космосу просто зараз показали на сайті Space.

Планета Земля з космосу

На останніх супутникових знімках видно прозоре бірюзове море навколо Куби та навіть сільськогосподарську пожежу в Північній Індії. Зображення були зроблені за новою технологією 5 і 6 грудня. Сам супутник відправився до зірок іще 10 листопада.

Прилад VIIRS надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі. Він може виявляти різницю в кольорі океану, повідомляючи вченим, де знаходиться фітопланктон або утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя.

З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!

Відтінки океанічної води навколо південної частини Флориди та Карибського басейну (фото: space.com)

З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!

Смог, який видно з космосу, від пожежі в Північній Індії (фото: space.com)

З'явилися нові фото нашої планети з космосу: такою ви її ще не бачили!

Мозаїчне зображення Землі, зроблене новим супутником (фото: space.com)

Раніше ми розповідали про те, що небо насправді не блакитне.

Дивіться також, як чорна діра з'їдає молоду зірку в космосі.

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