З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

На цю катівню в Херсоні натрапили співробітники СБУ та Нацполіції під час фільтраційних заходів у місті-герої після втечі військових РФ. Облаштували її російські ФСБшники.

Російська катівня в Херсоні, виявлена після втечі загарбників (фото: uw.media)

У підвалі офісного центру інтервенти знущалися з херсонців, які мали проукраїнську позицію. За даними слідчих, росіяни утримували в ній близько 50 людей.

Про те, що це саме катівня, свідчать знайдені правоохоронцями численні знаряддя тортур.

У Херсоні у приміщенні офісного центру російські окупанти облаштували катівню (фото: uw.media)

На стінах камер можна прочитати залишені російською написи: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил".

Написи, залишені в'язнями у херсонській катівні ФСБ (фото: uw.media)

Також видно позначки - характерні перекреслені рисочки, які свідчать, скільки днів місцеві жителі провели у цих камерах.

У цій катівні російські окупанти в Херсоні знущалися з місцевих жителів (фото: uw.media)

На стіні висить лише одна секція батареї центрального опалення, але призначалася вона не для опалення - до неї кайданками приковували в'язнів. Полонених били і не давали їм спати. Українців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, допитували та мучили.

Катівня в Херсоні, облаштована росіянами (фото: uw.media)

Зазначається, що сліди своїх злочинів окупанти намагалися знищити під час втечі з Херсона на лівий берег Дніпра: палили у в'язниці покришки, аби влаштувати пожежу. Але з цього нічого не вийшло.

За словами спікерки СБУ у Херсонській області Вікторії Шакули, це, на жаль, не остання катівня як у самому місті, так і в області.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, щоб встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Відео: катівня ФСБ у Херсоні, де російські окупанти знущалися з українців