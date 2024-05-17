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З'явилася офіційна дата виходу гри Grand Theft Auto VI

П'ятниця 17 травня 2024 12:30
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З'явилася офіційна дата виходу гри Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto 6 вийде восени 2025 року (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Офіційне повернення Grand Theft Auto VI до Вайс-Сіті заплановано на осінь 2025 року. У звіті за четвертий квартал 2024 року материнська компанія Take-Two Interactive оголосила про скорочення раніше запланованого терміну виходу гри в 2025 році до осені наступного року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget.

Голова та генеральний директор Take-Two Штраус Зельник написав у звіті про доходи, що прогноз відображає звуження раніше встановленого вікна 2025 року до осені 2025 року для Grand Theft Auto VI.

"Ми впевнені, що Rockstar Games надасть неперевершений розважальний досвід, і наші очікування щодо комерційного впливу цієї гри продовжують зростати", - заявив Зельник.

За 2025 фінансовий рік Take-Two розраховує отримати від 5,55 млрд до 5,65 млрд доларів чистих надходжень, а 2026-го, на який припадає реліз Grand Theft Auto VI, і 2027-го - нарощувати цей показник.

З'явилася офіційна дата виходу гри Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI вийде восени (фото: Take-Two Interactive)

Шоста основна частина серії ігор з відкритим світом буде розгортатися в Леоніді (аналог Флориди від Rockstar), головним чином Вайс-Сіті (Майамі).

На відміну від чарівної атмосфери 80-х років, представленої Grand Theft Auto: Vice City 2002 року, дія нової гри відбуватиметься в сучасному сеттингу. На даний момент гра анонсована тільки для PS5 та Xbox Series, версія для ПК поки що не заявлена.

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