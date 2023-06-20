"З таким прізвищем і до дітей": у Львові в медуніверситеті виник гучний скандал

У Львівському національному медичному університеті імена Данила Галицького спалахнув скандал між викладачами та студентами під час розподілу інтернатури. Зокрема, адміністрація закладу вживала недоречні та сексистські жарти.

Про це повідомив лікар-анестезіолог з Одеської області Іван Черненко у Facebook .

Деталі скандалу

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський насміхався з прізвищ майбутніх інтернів.

"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання «абсолютно непотрібна установа", - зазначає у дописі лікар Черненко.

"Волкодав - ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей", - Борис Зіменковський.

Інший член комісії відповів: "Та вона заміж вийде".

"Та я жартую", - сказав ректор.

Він також "порадив" студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже".

"Жінка, а хоче різати… Сумно. Я би такої знати не хотів", - сказав Зіменковський.

На що скаржаться студенти

Студенти університету також поскаржились на відсутність комунікації між вишем та Міністерством охорони здоров’я України. Адже в університеті, то з’являються, то зникають місця на інтернатуру.

Також студенти говорять про недотримання наказів МОЗ про інтернатуру та "відсутність адекватної комунікації зі студентами".