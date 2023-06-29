З/п до 80 тисяч: де знайти роботу в Києві людям без досвіду

В Києві дуже багато пропозицій роботи, для якої не обов'язково мати досвід. До цього ж хорошу зарплатню може отримувати будь-хто.
Про те де можна знайти людям без досвіду роботу в Києві - читайте в матеріалі Styler.
За даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей без досвіду є непогані шанси влаштуватися на вакансію з непоганою заробітньою платнею.
Сфера продажів
Чи не найчастіше людям без досвіду в Києві пропонують працювати у сферах продажу. Наприклад, менеджерам з продажу/ по роботі з клієнтами готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. Деякі роботодавці пропонують зарплату до 80 тисяч гривень!
Від 25 до 70 тисяч можуть отримувати менеджери з продажу нерухомості.
Транспортна сфера
У цій сфері також є багато пропозицій роботи в Києві людям без досвіду. Наприклад, водію таксі готові платити 25 до 45 тисяч гривень, однак більшість роботодавців вимагають наявність власного авто.
Також експедитори можуть отримувати заробітню плату в розмірі від 40 до 50 тисяч гривень.
Сфера обслуговування
У сфері обслуговування вакансії завжди є та будуть. Наприклад, адміністратору готелю готові платити від 20 до 30 тисяч гривень.
Також від 25 до 35 тисяч можуть отримувати кур'єри. Однак у більшості вакансій вимагається наявність власного транспорту.
Офіціантам без досвіду готові платити за роботу від 20 до 45 тисяч.
Будівництво
Не так багато вакансій пропонують у цій сфері, але все ж вони є. Наприклад різнороби можуть отримати зарплату в розмірі від 20 до 45 тисяч гривень.
До цього ж будівельникам-початківцям готові платити від 15-до 45 тисяч гривень.
Раніше ми писали про те, де в Україні найбільше вакансій і кого найбільше шукають.
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