З/п до 80 тисяч: де знайти роботу в Києві людям без досвіду

На яку роботу можуть влаштуватися люди без досвіду в Києві

За даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей без досвіду є непогані шанси влаштуватися на вакансію з непоганою заробітньою платнею.

Сфера продажів

Чи не найчастіше людям без досвіду в Києві пропонують працювати у сферах продажу. Наприклад, менеджерам з продажу/ по роботі з клієнтами готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. Деякі роботодавці пропонують зарплату до 80 тисяч гривень!

Від 25 до 70 тисяч можуть отримувати менеджери з продажу нерухомості.

Транспортна сфера

У цій сфері також є багато пропозицій роботи в Києві людям без досвіду. Наприклад, водію таксі готові платити 25 до 45 тисяч гривень, однак більшість роботодавців вимагають наявність власного авто.

Також експедитори можуть отримувати заробітню плату в розмірі від 40 до 50 тисяч гривень.

Сфера обслуговування

У сфері обслуговування вакансії завжди є та будуть. Наприклад, адміністратору готелю готові платити від 20 до 30 тисяч гривень.

Також від 25 до 35 тисяч можуть отримувати кур'єри. Однак у більшості вакансій вимагається наявність власного транспорту.

Офіціантам без досвіду готові платити за роботу від 20 до 45 тисяч.

Будівництво

Не так багато вакансій пропонують у цій сфері, але все ж вони є. Наприклад різнороби можуть отримати зарплату в розмірі від 20 до 45 тисяч гривень.

До цього ж будівельникам-початківцям готові платити від 15-до 45 тисяч гривень.