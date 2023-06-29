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З/п до 80 тысяч: где найти людям без опыта работу в Киеве

Где найти работу в Киеве (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

В Киеве очень много предложений работы, для которой не обязательно иметь опыт. К тому же хорошую зарплату может получать кто угодно.

О том, где можно найти людям без опыта работу в Киеве - читайте в материале Styler.

На какую работу могут устроиться люди без опыта в Киеве

По данным крупных сайтов по поиску работы, у людей без опыта есть неплохие шансы устроиться на должность с хорошей заработной платой.

Сфера продаж

Едва ли не чаще всего людям без опыта в Киеве предлагают работать в сферах продаж. Например, менеджерам по продажам/по работе с клиентами готовы платить от 15 до 35 тысяч гривен. Некоторые работодатели предлагают зарплату до 80 тысяч гривен!

От 25 до 70 тысяч могут получать менеджеры по продажам недвижимости.

Транспортная сфера

В этой сфере также много предложений работы в Киеве людям без опыта. К примеру, водителю такси готовы платить 25 до 45 тысяч гривен, однако большинство работодателей требуют наличие собственного авто.

Также экспедиторы могут получать заработную плату от 40 до 50 тысяч гривен.

Сфера обслуживания

В сфере обслуживания вакансии всегда есть и будут. К примеру, администратору гостиницы готовы платить от 20 до 30 тысяч гривен.

Также от 25 до 35 тысяч могут получать курьеры. Однако в большинстве вакансий требуется наличие собственного транспорта.

Официантам без опыта готовы платить за работу от 20 до 45 тысяч.

Строительство

Не так много вакансий предлагают в этой сфере, но все же они есть. Например, разнорабочие могут получить зарплату в размере от 20 до 45 тысяч гривен.

К этому же начинающим строителям готовы платить от 15 до 45 тысяч гривен.

Раньше мы писали о том, где в Украине больше вакансий и кого часто ищут.

Также читайте, про 8 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет.

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работа в Киеве