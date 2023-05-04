Роботи в п'ять разів більше: де в Україні найбільше вакансій і кого найчастіше шукають

Український ринок праці продовжує відновлюватися після тривалого застою, викликаного війною. Зараз роботодавці потребують найбільше кваліфікованих співробітників та активно шукають саме таких.

В яких областях України найбільше вакансій і скільки платять - читайте нижче в матеріалі Styler.

Наступні щаблі займають роздрібна торгівля та робочі спеціальності - 15% та 10% відповідно.

Як і завжди, найбільш активна галузь - це сфера обслуговування. У квітні кількість вакансій збільшилася на 16%. Готельно-ресторанний бізнес і сфера туризму додала в попиті 20%.

Варто зазначити, що Харківська область почала стрімко відроджувати свій ринок праці вперше від 24 лютого.

Традиційно перше місце посіла Київська область - наразі тут зафіксовано понад 25 000 актуальних вакансій. Наступні сходинки посідають Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області.

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