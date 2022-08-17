З/п от 2000 долларов: 11 современных профессий, которые вы можете освоить за несколько месяцев

Поэтому онлайн-образование получило второе дыхание. Тем более, что многие учебные программы доступны для украинцев бесплатно.

Еще более актуальным вопрос получения новых профессий стал во время войны: кто-то переехал в другую страну и не может выполнять работу удаленно, кто-то стал менее востребованным, а кто-то вообще потерял работу и заработок.

Работодатели уже давно отдают предпочтение знаниям и навыкам, а не диплому. Сейчас не обязательно поступать в университет, чтобы получить новую профессию и иметь возможность работать.

Styler совместно с HR-специалистами CLUST подготовил подборку современных профессий, которые можно освоить за короткий срок, но потом почти сразу зарабатывать очень приличные деньги.

Manual QA Engineer (Тестировщик ПО)

Не существует такого IT-продукта, который вышел на рынок без предварительной проверки от тестировщика. Поэтому эта профессия очень популярна и будет оставаться такой всегда. Из откровенных плюсов:

постоянно открыто много вакансий

сравнительно низкий вход в профессию

зарплаты "как в IT" - например, от новичка без опыта за 2 года можно начать зарабатывать от 2000 долларов и больше.

В открытом доступе в интернете можно найти много бесплатный учебных материалов и курсов на эту тему. Поэтому если поставить цель, то овладеть профессией тестировщика можно даже самостоятельно.

Но курсы дают более концентрированные знания step by step. Некоторые курсы даже предлагают помощь с трудоустройством, что также ускоряет профессиональный рост.

Большинство вакансий предусматривают возможность полного ремоута, что в настоящее время очень ценится кандидатами. К тому же у этой профессии широкая география: европейские и американские компании охотно возьмут вас на работу, если в придачу к профессиональным навыкам еще будет хороший уровень английского.

Кому лучше подойдет профессия: людям с техническим складом ума, которые умеют фокусироваться на деталях и ладят с монотонной работой.

Примерный срок обучения: 3 месяца.

Курсы:

Frontend Developer

Это специалист, который формирует каркас сайта, создает структуру web-страниц и переводит вымышленный дизайн с Figma на HTML, CSS и JavaScript. Если проще - пишет код, который понимает браузер, чтобы корректно перенести макет от дизайнера на реальный сайт. Фронтенд-разработчики могут впоследствии доучиться и перейти в фулстек.

Кому лучше подойдет профессия: людям с математическим складом ума, которые внимательны к деталям.

Примерный срок обучения: 3-4 месяца.

Курсы:

И если мы уже заговорили об IT, то стоит упомянуть проект IT Generation, который реализуют 23 украинские IT-школы вместе с Министерством цифровой трансформации. Цель проекта - предоставить гранты на бесплатное обучение гражданам Украины в возрасте от 21 до 60 лет без технического образования и опыта в ИТ и помочь освоить новую профессию с нуля. Прием заявок продолжается до 21 августа.

Рекрутер

Рынок труда становится глобальным, технологии идут вперед, а потребность в worldwide-специалистах растет. Поэтому специалист со скилами сорсинга, коммуникации и оценки кандидатов всегда сможет обеспечить себя работой, работая удаленно. Ведь:

можно работать на себя и находить клиентов как фрилансер

можно - в рекрутинговых агентств, куда часто берут специалистов без опыта

а можно - in house.

Освоить профессию будет легко людям, которые от природы умеют находить общий язык с разными людьми, поскольку коммуникация - это фундамент профессии рекрутера. Advanced английский должен быть у тех, кто работает с иностранными рынками и кандидатами, для всех остальных - среднего уровня будет достаточно. Примерный срок обучения - 3-6 месяцев, но можно поискать компании, которые набирают newbie и обучают сами.

"Мы брали уже рекрутеров с опытом хотя бы пол года. Но есть кейс, когда сотрудница из другого отдела как-то попыталась закрыть задачи по найму и ей понравилось. Затем она окончила курсы и через полгода перешла в отдел HR на позицию рекрутера", - говорят специалисты CLUST.

Кому лучше подойдет профессия: людям с хорошими коммуникационными навыками.

Примерный срок обучения: до 3-х месяцев.

Курсы:

SMM-менеджер

Популярная профессия среди творческих личностей. Но стоит помнить, что SMM - это не только о котиках в Instagram, это об аналитике и умении стратегически мыслить. Потому что SMM-менеджер не просто развлекает подписчиков, он реализует бренд-стратегию и создает комьюнити лояльных потенциальных клиентов. Его обязанности - это создание контента, ведение статистики, анализ конкурентов и тому подобное.

Опытный SMM-менеджер знает, как работать с сервисами аналитики и графическими редакторами, пишет так, что его хочется читать, имеет в запасе множество идей и понимает, как продвигать бренд в сети. А еще он стрессоустойчив, креативен и умеет общаться с аудиторией.

Кому лучше подойдет профессия: людям, которым нравится общаться, создавать интересный контент, проводить конкурсы, генерировать идеи, быть активными.

Примерный срок обучения: 2-4 месяца.

Курсы:

Менеджер по продажам

Менеджер, умеющий продавать, никогда не будет без работы. За скилового сэйлза всегда будут соревноваться рекрутеры. Поэтому часто компаниям выгоднее взять новичка на стажировку, обучить его и создать из него звезду, чем переманивать менеджера из другой компании.

Кому лучше подойдет профессия: людям с хорошими коммуникационными навыками, которые умеют разбираться в продукте.

Срок обучения: 1,5-2 месяца.

Курсы:

E-mail Маркетолог

Специалист в команде интернет-маркетинга, задача которого - создавать и отправлять письма, которые не останутся непрочитанными.

Кому лучше подойдет профессия: людям с хорошими аналитическими способностями.

Срок обучения: 1-2 месяца.

Курсы:

Таргетолог

Специалист, отвечающий за рекламу в социальных сетях, умеет работать с рекламными кабинетами и различными сервисами по поиску и формированию ЦА. Он настраивает рекламу, анализирует результаты, оптимизирует РК и делает так, чтобы бюджет на промо тратился как можно эффективнее.

Кому лучше подойдет профессия: людям с аналитическим складом ума, которые в то же время склонны к творчеству; которые любят работать с контентом и цифрами.

Срок обучения: 1-2 месяца.

Курсы:

IT Project Manager

Когда хочется в IT, но технического бэкграунда не хватает или профессии разработчика или QA кажутся скучными - PM лучшее решение. Можно работать удаленно без привязки к офису или стране.

Кому лучше подойдет профессия: тем, кто интересоваться разработкой и новинками в технической сфере, имеет организаторские способности и умеет находить общий язык с людьми, потому что придется вести коммуникацию как с заказчиком, так и с командой.

Срок обучения: 3-6 месяцев.

Курсы:

Video Editor

Еще одна профессия для удаленной работы. Нюансы не сильно зависят от страны, где будет продакшн, потому что программы для редактирования и монтажа одинаковы по всему миру. Сфера применения навыков очень широка: от трендовых видео у TikTok до голливудских фильмов.

Кому лучше подойдет профессия: творческим людям, которым интересно постичь техническую составляющую этой работы.

Примерный срок обучения: 3-6 месяцев

Курсы:

Support Manager

Базовая профессия, которая дает возможность новичкам зайти в любую компанию. Достаточно легко найти работу, потому что support нужен всюду, где есть хоть какой-то сервис. Кроме этого позиция дает возможности свечнуться в другую смежную нишу.

"У нас почти все affiliate-менеджеры, которые сейчас есть "акулами рынка", начинали с позиций саппорта и приходили в компанию вообще не понимая, что такое affiliate marketing", - говорят в CLUST.

Кому лучше подойдет профессия: людям с хорошими коммуникационными навыками.

Примерный срок обучения: возможно даже без обучения - зависит от компании и направления ее деятельности.

Курсы:

SEO / Link Building

SEO-специалист по оптимизации сайтов. Он знает, как работать с Google Analytics, ставить ТЗ копирайтерам, наращивать линк-массу и делать так, чтобы первой ссылкой в Google вашего потенциального клиента был именно ваш сайт.

Кому лучше подойдет профессия: людям с аналитическим складом ума.

Примерный срок обучения: до 1 месяца.

Курсы: