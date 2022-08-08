Как найти работу без опыта и резюме в Украине: держите 10 вакансий

В условиях войны в Украине очень трудно найти работу. Многие компании сократили сотрудников или урезали им зарплату. Но не нужно отчаиваться, на рынке труда есть вакансии и для тех людей, у которых нет нужного опыта и даже резюме.

На сайте Work.ua рассказали, на какую зарплату может рассчитывать человек без специальных знаний.

Интервьюер

Компания Bauer ищет интервьюера в Киеве, для проведения опроса населения и внесения информации в анкеты. Для соискателей без опыта работодатель проводит обучение.

Условия работы. Работа в торговом центре или на открытом воздухе. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Гибкий график: смены с 10:00 до 15:00 или с 15:00 до 20:00.

Сколько платят? 12 000-15 000 грн, ставка и бонусы

Преподаватель учебного центра

Компания "ЯвКурсі" ищет в Киеве преподавателя, который сдал ВНО по математике или украинскому языку не менее чем на 180 баллов и готов подтвердить, что его знания за годы стали только качественнее. У компании уже есть готовые планы уроков и домашних заданий, она не требует от кандидата опыта, а готова его предоставлять.

Условия работы . Работа по контракту, бесплатное обучение современным методам преподавания и прогрессивным методикам подготовки к сертификационным экзаменам. Преподавателю будут помогать наставники, тимлиды и эксперты. График — гибкий, позволит совмещать обучение с работой.

Сколько платят? Преподаватель может получать от 4 000 грн до 26 000 грн (одно занятие стоит 333 грн). Все зависит от нагрузки.

Телекоммуникационная компания Vodafone ищет оператора телефонных продаж во Львове. В обязанности работника будет входить продажа по телефону услуг и тарифов имеющимся клиентам компании и формирование лучшего клиентского опыта во время и после продажи. От кандидата ожидается высшее или незаконченное высшее образование и соответствие корпоративным ценностям компании, умение грамотно и четко говорить.

Условия работы. Официальное трудоустройство и социальные гарантии, прозрачная система вознаграждений, тренинги, корпоративные и спортивные мероприятия, медицинское страхование и корпоративная мобильная связь.

Сколько платят? 10 500-17 500 грн

Компания Blest в поиске грузчика на склад в Броварах. В обязанности работника будут входить погрузка и выгрузка авто, перемещение товара и материалов по складу.

Условия работы . График работы: с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 12:00. Выплата зарплаты 1 раз в месяц. Трансфер на производство утром из г. Лесной и вечером в г. Лесной или по маршруту.

Сколько платят? 9 000-17 000 грн

Оператор-работник вышивального оборудования во Львове

Во Львове ищут оператора-работника вышивального оборудования с желанием и умением быстро учиться. Для этой вакансии необходимо иметь хорошее зрение. Новичкам предоставляется обучение. В обязанности работника будет входить запуск в работу оборудования, управление машиной, правильное решение задач, поддержание чистоты и внимательное изготовление продукции.

Условия работы . Полная занятость, работа посменная.

Зарплата: 15 000-30 000 грн

Продавец в Камянском

Сеть магазинов "Украинские колбасы" в Каменском ищет продавца. От кандидата ожидается качественное и вежливое обслуживание, поддержание порядка и чистоты рабочего места, контроль сроков хранения и реализации продукции.

Условия работы. Оплачиваемая стажировка, официальное трудоустройство, гибкий рабочий график.

Платят от 10 до 15 тысяч гривен.

Компания DTEK ищет разнорабочего в Синельниково для работы в Павлограде. Работодатель обеспечит работника жильем.

Условия работы . Официальное трудоустройство, полный социальный пакет и частичная компенсация отопления, доставка на рабочее место, медицинское страхование средствами предприятия, сменный график работы, полная занятость.

Платят около 15 тысяч гривен.

Торговый представитель в Сарнах

В Сарнах ищут торгового представителя для продажи бытовой химии и косметики, а также корма для животных. Работник будет выполнять следующие обязанности: работа с существующей клиентской базой, поиск и подключение новых клиентов, улучшение количественной и качественной дистрибуции, сбор средств, контроль и выполнение плана, отчетность.

Условия работы. Работодатель предоставляет компенсацию за мобильную связь, выдает планшет с мобильным интернетом, предоставляет систематическое обучение по продукту и техникам продаж.

Зарплата 15 000 грн, ставка + %

Специалист по обслуживанию компьютерной техники в Тячеве

В городе Тячев ООО "КТС" ищет специалиста по обслуживанию компьютерной техники. Основными обязанностями в должности будут: установка и настройка компьютерного и контрольно-кассового оборудования у клиентов, сервисное обслуживание оборудования и программного обеспечения, консультация и поддержка пользователей.

Работодатель ожидает от кандидатов знания ПК и периферийной техники, наличия водительского удостоверения категории «В» и умения принимать решения в критических ситуациях.

В условия работы входит возможность предоставления автотранспорта.

Сколько платят? 10 000-15 000 грн, ставка + %

Сборщик стеклопакетов в Тернополе

Сборщика стеклопакетов ищут в Тернополе. Обязанности работника: пооперационная работа в цехе с ручным инструментом и автоматизированными станками. Работодатель ожидает дисциплинированного и ответственного кандидата без медицинских противопоказаний к работе.

Условия работы. График работы: понедельник — пятница с 8:00 до 18:00. Компания обеспечивает бесплатную транспортировку к месту работы, проживание для иногородних и комплексное питание.

Сколько платят? 10 000-15 000 грн, в зависимости от выработки.